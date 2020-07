Dicas de temas para teses de doutorado para Olavo de Carvalho, Dilma e dr. Rey

Carlos Alberto Decotelli

O educador e economista Carlos Alberto Decotelli da Silva foi um cometa que passou na vida pública brasileira. Assim como apareceu, indicado como Ministro da Educação, desapareceu, renunciando ao posto devido a inconsistências nas informações de seu currículo. Mas sua memória será imortal e exemplar. Nunca se viu ninguém falar javanês com tamanha desenvoltura quanto Decotelli. Ele não apenas dominou a Teoria do Medalhão como pendurou o próprio medalhão no pescoço. Infelizmente, sendo um homem conservador e de idade provecta, não contava com a existência do Google. Foi exposto em seus exageros informativos. Derreteu seu pós-doutorado na Alemanha, derreteu seu doutorado na Argentina e mesmo seu mestrado tupiniquim foi colocado em suspeita. Nada mais injusto, considerando que se trata de um homem com imaginação invejável. Mas nunca é tarde para adquirir conhecimento e títulos. Como é um homem que gosta de aventuras acadêmicas internacionais, sugerimos que Decotelli faça doutorado na universidade de estudos avançados do reino da Latvéria, instituição conduzida com mão de ferro pelo reitor doutor Victor Von Doom.



Sugestão de projeto de pesquisa no departamento de Economia de Aspas.



Um Copo Meio Cheio: estratégias de menor esforço corporativo na obtenção e apresentação de títulos pela metade com valor cambial completo



Orientador: Karl Friedrich Hieronymus Von Münchhausen, PHD e barão