35 livros, cada um do tamanho de um tweet

Desafiamos escritores, jornalistas, roteiristas e leitores a escreverem um livro com até 280 caracteres (o tamanho de um tweet), excetuando título, e com temática livre. Embora não seja reconhecida como um gênero literário — sendo associada às tendências de vanguarda e ao minimalismo —, a micronarrativa ganhou um considerável número de adeptos nas duas últimas décadas. A partir do início dos anos 1990, estudos e antologias começaram a abordar o tema, resultando em centenas de publicações em todo o mundo.



Embora a popularidade das micronarrativas tenha aumentado nos últimos 30 anos, nomes expressivos da literatura mundial, como Tolstói, Jorge Luis Borges, Bioy Casares, Julio Cortázar e Ernest Hemingway já incursionaram pelo tema. O escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que morreu em 2003, é tido como um dos fundadores do “gênero” com a micronarrativa “O Dinossauro”, escrito com apenas 37 letras e considerado, à época, o menor da literatura mundial: “Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá”. O norte-americano Ernest Hemingway é tido como autor de outro famoso texto, com apenas 26 caracteres: “Vende-se: sapatinhos de bebê, nunca usados”, embora alguns estudiosos da obra de Hemingway contestem a autoria. No Brasil, o pioneiro foi o escritor Dalton Trevisan, com o livro “Ah, É?”, de 1994.



Os microromances em estão dispostos em ordem cronológica de recebimento.

Palavr O novo governo achou a solução em um livro de Orwell: uma nova língua, em que certas palavras não existiriam. Ela apoiou, pois era contra palavras que gente que desprezava usava. Mas o líder foi além: um limite de palavras que alguém poderia usar durante a vida. Foi protestar mas



Ulisses Mattos

Música — Você se lembra de quando namorávamos e você me deu aquela caixinha de música? E tudo que o marido fez foi erguer o som da tevê.



Miguel Sanches Neto

O perfeccionista Após alguns crimes perfeitos o assassino quer encerrar a carreira com chave de ouro. Mas na data marcada e na hora escolhida só ele aparece no local. Sem compreender onde errou, decide que haverá, sim, um assassino e uma vítima. E, com um tiro, se suicida.



Fred Navarro

Medeia moderna De repente, silêncio. Cansada, fecha-se em seu mutismo. Medeia moderna, deixa de cuidar dos filhos, de si. É seu modo de dizer, sem dizer, que não suporta mais. Sua vingança é definhar. Aos poucos, seu corpo vai deixando de existir. Já não adiantam mais as lágrimas. Ela secou.



Carla Vilhena

O sonho da vida Ao abrir os olhos, ele se enterneceu com a mulher que ainda dormia e pensou que havia valido a pena fazer horas-extras e economizar os centavos: amanhã, àquela hora, estariam em Paris. Ele tocou as costas da mulher. Ela não acordou.



Cintia Moscovich

O dilema do mentiroso Messias era um mentiroso compulsivo. Mentia sobre o amor, sobre a guerra e sobre as coisas triviais. Pegou diploma de desacreditação. Certa vez ele mentiu que era Deus. Depois, jurou de pés juntos que era mentira. Já era tarde.



Edival Lourenço

Ele não soube Ela o viu atravessando a rua. A pequena distância desdobrou-se em outras, interiores, particulares. Para além do estreito retalho de mundo que seus pés venciam, era sua alma que ele atravessava. Ele nunca soube. Ela não o encontrou para contar. O alumbramento do amor foi singular



Padre Fábio de Melo

Anotação de Jorge Benjor em quarentena, como único hóspede do Hotel Copacabana Palace, em guardanapo de seda da cor da ruína, esse aperto de mão de uma sombra na parede Dedicado a Dalton Tevisan



Porcelanas cobertas de poeira amarela. Água verde nas torneiras de prata. Abro gavetas e armários nas suítes abandonadas. Jogo golfe no salão nobre. No hall de hóspedes ilustres, só fotos de gringos lindos, brancos, mortos e em silêncio. Olho pro violão, mas ele não me vê. Eu quero ver quando Zumbi chegar.



Dodô Azevedo

Pandemia ou palermice Gostou da minha meia vermelha? Sim! Tiraria toda a sua roupinha e deixaria só ela. Hum… delícia… se o teste pro Covid der negativo, será que podemos? Tiraria toda a sua roupinha e botaria para lavar… sexo, só depois da vacina! Palerma.



Jacques Fux

Risco Olhava a linha da nuca dele e tentava imaginar o rosto daquele perfume. Como seria o toque, a temperatura. Foi quando ele se virou e seus olhos riam. Depois de uma pausa ela lhe tirou a máscara de proteção e sentiu um lufar doce e, ousada, beijou devagar tudo que não era boca.



Mika Lins

Prólogo/epílogo Contrariou a orientação da editora e começou pelo fim. Recriou o barro, o cheiro de jasmim, os abraços no enterro. “Foi a última vez em que estivemos todos juntos”, tentou justificar. Mostrou até a pétala que guardou no caderno. Não adiantou. “Ninguém vai acreditar.” Teria de reescrever.



Carlos Marcelo

O destino Um jornalista investiga um presidenciável em Brasília. É criada uma seita ao redor de um escritor ruim no Pantanal. Uma ex-jogadora de futebol busca vingança na Chapada Diamantina. Jovens vão a uma fazenda em meio a uma ocupação indígena. E não há relação entre as histórias.



Tobias Carvalho

Livro do Cabula Estou certo de que eram 13, diz. Entra na geladeira e conta 12. Sai do IML e caça por toda Salvador. Vai achá-lo na viela da outra noite. Encosta para não ter erro. Sem furos no corpo, o PM vê. Ele some antes que pudesse agarrá-lo. Espera o próximo. É o jeito, diz.



Flávio VM Costa

Duelo Os segundos violinos enviaram um segundo aos primeiros desafiando-os. Os primeiros violinos decidiram aceitar. O segundo dos primeiros levou a resposta ao segundo dos segundos. Qual seria a arma, quiseram saber terceiros. Arco e flecha.



Flávio Paranhos

Involução natural Quando certa manhã a barata Anastácia acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseada em um monstruoso ser humano.



Adão Iturrusgarai

A bola João deixou a bola escapar para longe dos pés. Correu, correu, correu mais do que seus 8 anos. A bola atravessou a rua, fugiu de João e foi parar no terreno logo à frente. João sorriu. Acreditou na alegria de alcançar a bola sem corte nem arranhão. A polícia chegou antes.



Gustavo Nogy

Almost blue …É por isso que eu te amo!, ela disse. Não amava; era só uma expressão, como quem diz “Eu AMO esse filme”. Mas eu acreditei nela. A gente só ouve o que quer ouvir. A gente se engana sempre, né? E eu a ajudei a me enganar. Na despedida, quem pediu desculpas a ela fui eu.



Marco Antonio Barbosa

A sorte média dos homens Aquino era homem de pouca palavra, quase bicho. Tinha diversões silenciosas: um cão comendo uva, seu pai cantando em árabe, gente andando de bicicleta sem a mão no guidão. Seu riso não durava 5 segundos, mas era tempo suficiente para entender a sorte média dos homens felizes.



Angelica Lino

Sentou-se na cadeira grande do avô, na sala Sobre a posição dos corpos: um ao lado do outro, simulando um ritual. Quanto à arma, tinha aberto um buraco atrás do tanque — foi só jogar. Correu para a garagem e mandou o motorista fugir dali com as crianças. Sentou-se, a Polícia chegou. O sangue estava puro, agora.



Afonso Borges

Moscou na primavera Fomos tomar Moscou na primavera, para evitar um pastiche da bravata napoleônica ou mesmo uma paródia bisonha da ofensiva nazista, mas quando já nos encontrávamos nos arredores, a cerca de 1.400 jardas, é que Antonov me provocou: “Você acha mesmo que dá para falar da Rússia em uma narrativa que não ocupe no mínimo oitocentas páginas?”



Nelson Moraes

Intermezzo Era a terça, enfim. Entrou, pediu café. Para a Velha Senhora, trouxe as celósias. Pegou do bolso o papel com o texto a recitar às 23h. Se fizesse certo, ela entraria pela porta. Se não, uma outra chance só viria em quinze anos, quando a Velha Senhora estaria disposta novamente.



Renato Alt

Segredo de Estado Recomendaram: Não diga aquilo. Foi, mas não se atentou a que, durante a entrevista, todas as perguntas girariam em torno daquilo. Perguntado, disse: não posso responder. Depois, voltou para casa. Na cama, tentando dormir, a palavra martelava. Mas não a dizia, nem para si.



Sebastião de Assis Neto

O amor sua O lençol amarfanhado enxugou o suor derramado naquela tarde. E nem fazia calor. Esgotado pelo esforço físico, ele ainda tentava entender o que havia acontecido; nunca tinha experimentado nada igual àquela mistura de carinho e violência. Atordoado, caiu em si e compreendeu de vez porque só as mulheres sabem o que é amar de verdade.



Paulo Pestana

Até que a morte nos separe — Você é a razão da minha vida.

— Te amo pra sempre.

Os anos se passaram.

— Ele foi a pior coisa da minha vida.

— Nunca foi amor.

Ana e Pedro continuam juntos há 28 anos.



Ivam Cabral

Reviravolta digital Já nem sei ao certo há quanto tempo não piso nas ruas. O mundo exterior cada vez mais distante. A dimensão virtual cresce, se expande em nossos interiores na quarentena. Sonhos mais intensos. Redescobrimos as redes, em uma nova dimensão espiritual. Apenas a presença de nossas carinhas em pequenos quadrados, transmitem nossa presença.



José Luiz Goldfarb

Judite Finalmente ela sentia nojo. A cortina avermelhava a cena. O poente como única testemunha. Olhou-se no espelho, o último hematoma demoraria a sair. Bêbado, ele jazia sobre o sofá. Ela passou a faca previamente afiada no pescoço dele. Depois sentou-se ao seu lado, sorriu e acordou.



Denise Rossi

Concerto para Jacobina Perácio gravava liras em cascas de pequi. Sua paixão, sons. Ouvia cotias, chás, beija-flores angorás e gravidezes. Sorria sempre ao zumbido do vento. Um dia conheceu Jacobina e seus recônditos corporais. Então pronunciou a primeira e última frase da sua vida: o amor faz assoviar.



Carlos Edu Bernardes

Desenredo Ela era tudo o que eu sonhei na vida. O amor mais perfeito, o corpo mais esculpido, a alma mais tenra, a cumplicidade ideal. Ela era meu sonho de consumo. Eu e ela, ela e eu. Nós havíamos nascidos um para outro. Mas, como diria Cacaso, faltou a gente se encontrar.



Nasr Chaul

A besta do apocalipse O fim do mundo caiu na sexta e Jurandir quis emendar. “Marlene, vamos pra casa da mamãe na Praia Grande!”, ele falou à mulher, que odiava a sogra. Na serra, toparam com o Anticristo subindo pra São Paulo. “Que merda, Jurandir!”, reclamou Marlene. “O agito vai ser todo lá em cima!”



Edson Aran

Coronassauro Rex Quando acordou, o dinossauro não estava mais lá. Então espirrou, sentiu alguma falta de ar e saiu para o mundo, para as multidões. Salvara-se do dinossauro.



Marcelo Franco

O romântico Ao caminhar longas distâncias pelo deserto de seus erros percebeu que estava longe demais de um retorno possível. O tempo passou sem que enxergasse o fim das grandiosas dunas de íntima incompreensão. Restaram a culpa e o castigo. Doou-se de boa vontade aos desejos do sol.



Solemar Oliveira

Jesus na goiabeira 70 % da população vai encher o cu de cloroquina. E daí? O brasileiro precisa ser estudado, se sobreviver à gripezinha. Fugi da escola. A merenda não merecia ser comida. Dei tiros numa goiabeira. Matei o bom Jesus. Maldito comunista, acima de tudo.



Eberth Vêncio

Amor sem fronteiras Rubinato investiu de corpo e alma contra os jagunços de Major Eustógio. “É pra acabar com essa raça, que filha minha num vai com gente dessa laia.” Uma carapaça de amor cobria Rubinato. Enfrentou, peito aberto, as balas. Nada abala um homem que ama. O amor morreu com ele assim.



Hélverton Baiano

101 quarteirões Num blogue secreto, numa vida que nunca será, com palavras que não existem e trilha sonora sem instrumentos, você me chama por um apelido olvidado e eu morro um tanto mais rápido do que o recomendável e um pouquinho menos do que gostaria.



Fal Azevedo

Tim tim Bebiam vinho todas as noites. Brindavam, diziam tim tim e desejavam saúde um para o outro. Deu certo. De tim tim em tim tim chegaram às bodas de diamante. Essa receita de longevidade foi transmitida aos filhos tim tim por tim tim, evitando que virassem uma família de Tolstói.



Ademir Luiz