O início da carreira no cinema geralmente é difícil para todos. Alguns, cansados das oportunidades negadas em Hollywood, acabam tentando alternativas mais desvalorizadas, como o mercado de filmes adultos. Sylvester Stallone, por exemplo, antes de estrear como “Rocky: Um Lutador” (1976), atuou em um longa pornográfico. Além dele, um caso mais conhecido, a Bula reuniu em uma lista outras dez celebridades que participaram de produções para maiores de 18 anos, pornôs ou eróticas. Entre elas, estão nomes como Cameron Diaz, Jackie Chan e Sibel Kekilli, atriz da série “Game of Thrones”.

A atriz norte-americana Cameron Diaz ficou mundialmente famosa ao estrelar o filme “O Máskara”, em 1994. Mas, dois anos antes, ela atuou em um curta-metragem no estilo sadomasoquista, chamado “She’s No Angel”. Após tornar-se uma pessoa pública, ela lutou na justiça para que a distribuição do filme fosse barrada, o que conseguiu apenas em 2004.

Sibel Kekilli A alemã Sibel Kekilli ganhou atenção pública em 2004, após estrelar o filme “Gegen die Wand”, que ganhou vários prêmios. Na época, tabloides divulgaram que ela havia atuado em filmes pornográficos anos antes, usando o nome artístico Dilara. Atualmente, ela é mais conhecida pelo trabalho na série “Game of Thrones”, na qual interpretou Shae.

Sunny Leone A Indiana Karenjit Kaur Vohra, mais conhecida como Sunny Leone, entrou para a indústria de filmes adultos, nos EUA, aos 18 anos. Após participar de um reality show em 2011, sua popularidade cresceu na Índia e ela começou a atuar em filmes de Bollywood. Também autora de romances eróticos, Sunny foi considerada pela BBC uma das 100 mulheres mais importantes do ano, em 2016.

Dany Verissimo Após ser recusada para alguns papéis no cinema, a atriz francesa Dany Verissimo decidiu entrar para a indústria pornográfica, usando o nome artístico Ally Mac Tyana. Em 2004, ela foi escalada em um longa do diretor Luc Besson. Desde então, interrompeu a carreira no pornô, trabalhando em filmes, séries e peças em francês e inglês.

Traci Lords Traci Lords foi uma estrela dos filmes pornográficos nos aos 1980. Após a polícia descobrir que ela tinha atuado em vários longas antes dos 18 anos, seus agentes e produtores foram processados. Desde então, ela se dedica ao cinema convencional, além de ser ativista LGBT+. “Cry-Baby” e “Blade” (1998) são alguns dos filmes nos quais Traci trabalhou.

Shu Qi A atriz taiwanesa Shu Qi mudou-se para Hong Kong aos 17 anos, onde iniciou sua carreira nos filmes adultos. Participou de vários, até conseguir uma chance no cinema convencional, estrelando “O Grande Desafio” (1999), ao lado de Jackie Chan. Hoje, ela é uma das atrizes mais conceituadas da China.

Holly Sampson Na adolescência, a atriz norte-americana Holly Sampson teve algumas participações pequenas em filmes e séries, como “Anos Incríveis” (1988). Mas, sua carreira não decolou, e ela entrou para a indústria pornográfica. Usando os nomes “Nicolette” e “Zoe”, ela atuou em vários longas pornôs e eróticos, ficando mais conhecida pela franquia “Emmannuelle 2000” (2001).

Jackie Chan Jackie Chan, ator chinês especialista em artes marciais, revelou em uma entrevista ao jornal “The Sun” que participou de um filme pornô no início da carreira, há mais de 40 anos. Segundo ele, aceitou a oportunidade porque precisava de dinheiro na época. Hoje, Chan é um dos atores orientais mais famosos no ocidente.