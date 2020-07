Os 15 melhores filmes do Amazon Prime Video para assistir em família

De Encontro com a Vida (2017), Marc Rothemund

Prestes a terminar a faculdade, o jovem Saliya começa a sofrer com uma grave doença genética e perde 95% da visão. Esse problema atrapalha seu grande sonho, que é trabalhar em um hotel de luxo. Cansado de ser recusado para as vagas, ele esconde sua deficiência e finalmente consegue ser aceito em um dos maiores hotéis de Munique, na Alemanha. Com a ajuda do amigo Max, ele supera as dificuldades diárias do trabalho.