Os 10 melhores filmes de 2020, até agora, para ver no Amazon Prime Video

5 — Koi, de Lorenzo Squarcia

Desde que um tsunami atingiu a costa do Japão em 2011, mais de 20 mil pessoas perderam a vida e muitas outras ainda estão desaparecidas. Com o passar do tempo, os sobreviventes, sem esperanças, deixaram de procurar seus entes queridos. “Koi” acompanha a vida de dois homens que ainda estão comprometidos com as buscas pelos perdidos, com o objetivo de manter viva a memória doas vítimas.