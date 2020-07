12 filmes com finais felizes para ver na Netflix e melhorar o seu dia

Filmes reflexivos são ótimos, mas a realidade atual já está nos ensinando uma nova lição difícil diariamente. Então, às vezes, a melhor opção é deixar os dramas e suspenses de lado e assistir a um longa com final feliz. Mesmo quando não são grandes obras do cinema, podem deixar o dia mais alegre. Para ajudar na hora da escolha, a Bula reuniu em uma lista 12 indicações disponíveis na Netflix. Entre os selecionados, destacam-se “Feel the Beat” (2020), de Elissa Down; “Ninguém Sabe que Estou Aqui” (2020), de Gaspar Antillo; e “Meu Nome é Dolemite” (2019), de Craig Brewer. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Desperados (2020), Lauren Palmigiano Prestes a fazer 30 anos, Wesley sente que finalmente encontrou o homem de sua vida, Jared. Mas, depois de alguns encontros, Jared desaparece e ela, decepcionada, lhe envia um e-mail cheio de ofensas. Após isso, Jared liga para avisá-la que sofreu um acidente no México e está internado. Então, com medo de perder o namorado, Wesley viaja para o México, na esperança de encontrar o celular de Jared e apagar o e-mail antes que ele leia.

Feel the Beat (2020), de Elissa Down Após perder a grande chance de atuar da Broadway, a dançarina April decide voltar para a casa dos pais. Em sua cidade natal, ela se reconecta com Barb, sua antiga professora de dança. Barb deseja levar o grupo de dança local para uma competição nacional e pede a ajuda de April para treinar os bailarinos amadores. April não se anima com a proposta, até descobrir que um dos jurados é Welly Wong, um famoso produtor que pode lhe dar uma oportunidade na Broadway.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), de David Dobkins Sigrit e Lars são melhores amigos desde a infância e agora também cantam juntos. O sonho deles é representar a Islândia no Festival Eurovision, a maior competição de música do mundo. Devido a uma coincidência, eles finalmente são escolhidos para cantar no evento. Enquanto trabalham para se tornar uma dupla de sucesso e ganhar o concurso, Lars e Sigrit escondem o amor que sentem um pelo outro.

Ninguém Sabe que Estou Aqui (2020), de Gaspar Antillo O filme acompanha a trajetória de Memo Garrido, um músico em ascensão durante os anos 1990. Após algumas decepções na carreira, ele vai morar com o tio em uma remota fazenda de ovelhas no Chile, um lugar que só pode ser acessado de barco. Ele desiste de ser cantor, até a chegada de Marta, uma mulher que vai entregar uma encomenda para seu tio. Encantada com a voz de Memo, Marta o incentiva a mostrar seu talento na internet.

The F**k-it List (2020), Michael Duggan Brett Blackmore é um aluno do ensino médio com currículo exemplar. Dedicado aos estudos desde a infância, ele faz tudo que é necessário para entrar em uma boa faculdade. Mas, após um mal-entendido, ele perde a chance de conquistar a vaga que sempre quis. Frustrado, ele escreve uma lista com todas as coisas que ele queria fazer, mas não fez por medo. A lista viraliza, mobilizando adolescentes de todos os lugares.

The Perfect Picture — Ten Years Later (2020), Shirley Frimpong-Manso O filme acompanha a vida das três melhores amigas Dede, Aseye e Akasi, que estão enfrentando a crise dos 40 anos. Akasi, casada há dez anos, está frustrada por não conseguir engravidar, Aseye está passando por dificuldades para começar um novo negócio ao lado do marido, e Dede tem um novo namorado problemático. Juntas, elas tentam superar tudo sem perder o bom-humor.

Caído do Céu (2019), Jose Pepe Bojorquez Pedro Infante está preso no limbo há 60 anos. Ele não pode ir para o céu, porque foi muito mulherengo, mas também não será enviado ao inferno, pois fez muitas coisas boas na vida. Um dia, ele recebe a segunda chance que sempre sonhou, e volta à Terra no corpo de Pedro Guadalupe Ramos, um comediante imitador. Se conseguir resolver a vida de Ramos e não cometer nenhum pecado, Pedro Infante finalmente ganhará seu lugar no céu.

Meu Nome é Dolemite (2019) Craig Brewer Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial.

O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Harper e Charlie trabalham no mesmo prédio como assistentes de dois executivos de Manhattan. O temperamento de seus chefes faz com que os jovens não tenham tempo para si mesmos. Eles se dedicam totalmente ao trabalho, na esperança de uma oportunidade melhor. Cansados da situação, os assistentes se juntam para fazer com que os dois patrões se apaixonem e, dessa forma, deem uma folga a eles.

A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell O filme conta a história de Juliet Ashton, uma escritora que vive na Londres de 1946, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela recebe a carta de um fazendeiro que mora em Guernsey, uma ilha invadida pela Alemanha. Ele conta à Juliet como os moradores formaram um clube de leitura local. Interessada na história, a escritora decide visitar Guernsey e lá encontra a inspiração para seu próximo livro.

A Cozinha Incrível de Anesu (2017), Tomas Brickhill Após engravidar de um colega de classe, Anesu precisa abandonar os estudos para cuidar do filho. Ela passa por muitas dificuldades por ser mãe solteira e só consegue relaxar quando está cozinhando. Quando seu filho a inscreve secretamente em um reality show de culinária, Anesu sente que finalmente poderá mostrar seu talento e proporcionar uma vida melhor para sua família.