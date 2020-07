15 filmes obrigatórios para assistir durante a vida, disponíveis no Amazon Prime Video

Projeto Flórida (2018), Sean Baker

Nas proximidades dos parques da Disney, em Orlando, centenas de famílias vivem em conjuntos habitacionais de condições precárias. Moonee, uma garotinha de 7 anos, vive em um deles com a mãe, Halley. Com poucos recursos, as duas enfrentam uma batalha pela sobrevivência, mas Moonee encontra alegria nas pequenas coisas e passa as férias pregando peças nos vizinhos com o amigo Scooty.