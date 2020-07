O British Film Institute, organização filantrópica de incentivo às artes cinematográficas no Reino Unido, organizou em um ranking os 100 melhores filmes de toda a história. Descrita como “a maior pesquisa crítica de cinema de todos os tempos”, a seleção se diferencia por incluir clássicos de diferentes nacionalidades, com especial atenção aos longas europeus e asiáticos. Ao longo da lista, repetem-se grandes cineastas, como Orson Welles, Federico Fellini, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, Andrei Tarkovski e Akira Kurosawa. No topo do ranking, estão filmes como “Era uma Vez em Tóquio” (1953), de Yasujiro Ozu; e “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), de Stanley Kubrick.

1 — Um Corpo Que Cai (1958), Alfred Hitchcock John Scottie, detetive aposentado de São Francisco, sofre de um apavorante medo de altura. Certo dia, um amigo pede a John que vigie sua esposa, Madeleine. Ele aceita a tarefa e começa a seguir a mulher por toda parte. Ela demonstra uma estranha atração por lugares altos, levando o detetive a enfrentar seus piores medos. John começa a acreditar que Madeleine possui problemas psicológicos e tendências suicidas. Aos poucos, ele se apaixona por ela.

2 — Cidadão Kane (1941), Orson Welles Supostamente baseado na vida do magnata da imprensa William Randolph Hearst, “Cidadão Kane” conta a história de Charles Foster Kane, um menino pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Antes de morrer, Kane pronuncia uma palavra desconhecida: “Rosebud”. Após semanas de sensacionalismo com a notícia da morte, o jornalista Jerry Thompson é encarregado de descobrir o significado da palavra, entrevistando as pessoas que conviviam com o empresário.

3 — Era uma Vez em Tóquio (1953), Yasujiro Ozu Shukichi e Tomi, um casal de idosos aposentados, deixam a caçula no interior para visitar os outros filhos em Tóquio, cidade que eles ainda não conhecem. Mas, os filhos trabalham muito, são ocupados e não dão atenção para os pais. A única que se preocupa com eles é a nora, Noriko, viúva de um dos filhos do casal. Mesmo gratos a Noriko, eles decidem ir embora antes da hora. Na volta para casa, Tomi fica gravemente doente.

4 — A Regra do Jogo (1939), de Jean Renoir Christine é uma austríaca que vive em Paris, casada com Robert há três anos. Antes de se casar, ela teve um caso com o famoso aviador André Jurieux, que ainda a ama. Secretamente, Robert tem uma amante, Geneviève. Ele deseja deixá-la, mas antes pede que ela compareça a uma festa que ele dará em sua residência no interior. Ao mesmo tempo, um amigo convence Robert a convidar André. Durante o fim de semana, várias tramas românticas se desenvolvem na casa de campo.

5 — Aurora (1927), F. W. Murnau Um fazendeiro decide matar sua mulher para fugir com a amante para a cidade. Ao descobrir as intenções cruéis do marido, a mulher fica aterrorizada e foge. Ele começa a persegui-la, mas acaba sentindo pena e desiste do assassinato. Os dois voltam para casa juntos e, ao sofrerem um acidente de barco, ele vislumbra como seria doloroso perdê-la, percebendo que ainda a ama.

6 — 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), Stanley Kubrick Desde a pré-história uma misteriosa estrutura negra parece emitir sinais de outra civilização, interferindo no planeta. Milhões de anos depois, no século 21, uma equipe de astronautas é enviada à Júpiter para investigar o enigma. Eles viajam na nave Discovery One, controlada pelo computador HAL 9000. No meio da viagem, HAL se volta contra os tripulantes e tenta matá-los.

7 — Rastros de Ódio (1956), John Ford Em 1868, o veterano Ethan Edwards retorna da Guerra Civil e vai para o rancho de sua família, na zona rural do Texas. Após sua chegada, nativos invadem a propriedade, matando seu irmão, sua cunhada e sequestrando suas duas sobrinhas. Com a ajuda do filho adotivo de seu irmão, o índio mestiço Martin, Ethan parte para resgatar as crianças. Obcecados, eles caminham no deserto por mais de cinco anos.

8 — O Homem da Câmera de Filmar (1929), Dziga Vertov O filme documenta a vida dos habitantes de uma cidade através do olho de uma câmera. Seus atores são as máquinas e os habitantes locais, fotografados em todos os tipos de situações, com a câmera seguindo todos os seus movimentos. É considerado por muitos como o precursor dos documentários, já que o gênero foi fortemente influenciado por Vertov.

9 — A Paixão de Joana D’arc (1928), Carl Theodor Dreyer Primeiro filme sobre a heroína francesa Joana D’arc, acompanha a trajetória da camponesa que foi condenada à morte por liderar o povo contra o exército invasor inglês, alegando ter sido inspirada por Jesus e São Miguel, durante a Guerra dos Cem Anos. Em suas últimas horas de vida, foi capturada e torturada pelos ingleses. O roteiro foi baseado nos documentos históricos do julgamento de Joana.

10 — Oito e Meio (1963), Federico Fellini Guido Anselmi, um famoso diretor de cinema, está na data limite para produzir seu próximo filme. Mas, ele está sem ideias e enfrenta um bloqueio criativo. Pressionado pela família e pelos amigos, ele decide se internar numa estância termal para buscar inspiração. Assombrado, começa a perder a noção da realidade. Conta-se que o filme é metalinguístico, baseado numa dificuldade que o próprio Fellini estaria vivendo.