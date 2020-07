Os 15 melhores suspenses originais Netflix

Campo do Medo (2019), Vincenzo Natali

Os irmãos Becky e Call escutam pedidos de socorro de uma criança vindos do interior de um matagal do Kansas. Logo depois, eles ouvem outra voz pedindo para que o garoto pare de pedir ajuda. Assustados, eles decidem entrar no campo. Mas, Becky e Call acabam se perdendo um do outro e descobrem que é impossível sair de lá. O filme é baseado no livro homônimo de Stephen King.