15 filmes recentes na Netflix que todo cinéfilo precisa ver

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine

Considerada uma das mais importantes bandas de heavy metal do mundo, Mötley Crüe foi responsável por popularizar essa vertente do rock que, até então, não era bem vista pelo público. Baseado na biografia do grupo, o filme retrata sem censuras a jornada e as polêmicas que marcaram a vida dos integrantes da banda: Tommy Lee, Nikki Six, Vince Neil e Mick Mars.