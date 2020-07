Os 10 melhores filmes LGBTQ+ disponíveis na Netflix

Mesmo que ainda falte representatividade no audiovisual, o cinema tem acompanhado as mudanças sociais ao redor do mundo e filmes com temática LGBTQ+ têm se tornado cada vez mais comuns. Para os que procuram longas que abordam o tema a partir de perspectivas diferentes, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores opções disponíveis na Netflix. Os títulos foram retirados de uma enquete realizada pelo site Ranker, que obteve mais de 50 mil votos, considerando apenas os filmes que estão disponíveis no Brasil. Entre eles, destacam-se “Alex Strangelove” (2018), de Craig Johnson; e “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (2016), Barry Jenkins.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Alex Strangelove (2018), Craig Johnson Alex Truelove está no último ano do Ensino Médio. Com um currículo exemplar, ele tem um grande futuro pela frente. Contudo, antes de se formar, ele deseja cumprir um objetivo: perder a virgindade com a sua namorada, Claire. O problema é que antes disso ele conhece Elliot, um garoto gay. Ao se aproximar de Elliot, Alex começa a questionar sua sexualidade.

Loev (2016), Sudhanshu Saria Sahil, um produtor musical de Mumbai, planeja uma viagem com o amigo de longa data Jai, um empresário que trabalha em Nova York e está de volta à Índia para uma reunião de negócios. Ao longo da viagem, passando pelas paisagens paradisíacas do país, os dois percebem que estão se apaixonando. Sahil, que é abertamente gay, tem pressa para viver o romance, mas Jai tem medo de se assumir.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Other People (2016), Chris Kelly David é um escritor gay que, após terminar com o namorado, deixa Nova York e se muda para sua cidade natal, a fim de ajudar a mãe, que sofre de uma doença incurável. Vivendo com o pai conservador e as irmãs mais novas, David se sente como um estranho e esconde da família o fracasso de seu relacionamento. Ao longo dos dias, o estado de saúde de sua mãe vai piorando, mas ele tenta convencer a todos, principalmente a si mesmo, de que tudo está indo bem.

Um Segredo a Caminho (2016), J.C. Falcón Delia, Rodrigo, Joe e Herbert são amigos muito próximos. Delia e Rodrigo são casados, enquanto Joe e Herbert são solteiros e gays. Em uma noite de bebedeira, Delia e Joe dormem juntos e combinam de esquecer a besteira que fizeram. Mas, Delia descobre que ficou grávida e, mesmo querendo ficar com o bebê, teme a reação de Rodrigo, que é estéril. Enquanto isso, Herbert começa a se relacionar com um homem mais jovem pela internet.

Holding the Man (2015), Neil Armfield Tim e John se conhecem durante a adolescência, em um colégio para garotos, nos anos 1970. Enquanto John comanda o time do futebol, Tim faz parte do grupo de teatro. Os dois se apaixonam e, apesar do preconceito, formam um casal disposto a enfrentar tudo. Até que, 15 anos depois, são diagnosticados com AIDS. O filme é inspirado no livro autobiográfico de Timothy Conigray, também intitulado “Holding the Man” (1995).

I am Michael (2015), Justin Kelly Michael é um ativista dos direitos igualitários para homossexuais. Junto a seus amigos, que defendem a mesma causa, ele viaja pelos Estados Unidos para fazer um filme sobre a vida de gays adolescentes. Depois, eles lançam uma revista com temática LGBT. Mas, ao passar por momentos difíceis, Michael reavalia seus sentimentos. Ele se aproxima do cristianismo e começa a se declarar “ex-gay”.

Meu Nome é Ray (2015), Gaby Dellal O adolescente Ray nasceu mulher, mas nunca se identificou assim. Então, ele se prepara para fazer uma cirurgia de transição de gênero. A mãe de Ray, Maggie, tenta encarar a questão da melhor forma e busca o pai biológico do garoto para pedir seu consenso legal. Ao mesmo tempo, a avó Dolly, não quer aceitar a mudança, acreditando que Ray está se precipitando.

Tig (2015), Ashley York e Kristina Goolsby Logo após perder a mãe, Tig Notaro, uma comediante de Los Angeles, anuncia durante um show de stand-up comedy que está enfrentando um câncer de mama. Este documentário acompanha o dia a dia de Tig, criando um retrato íntimo de sua jornada pessoal. Ao lado de sua namorada, a humorista continua trabalhando, mesmo sem saber o que o futuro lhe reserva.