10 tesouros escondidos no Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon, possui vários filmes surpreendentes em seu catálogo. Mas, o layout do site deixa a desejar e os mecanismos de pesquisa também. Por esse motivo, às vezes é difícil encontrar os melhores longas disponíveis. Para ajudar, a Bula vasculhou o acervo da plataforma e reuniu em uma lista dez tesouros escondidos, produções de diferentes épocas que foram aclamadas pela crítica especializada em cinema. Entre os selecionados, destacam-se “Colette” (2018), de Wash Westmoreland; “Mid 90’s” (2018), de Jonan Hill; e “O Rei da Comédia” (1983), dirigido por Martin Scorsese. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

The Aeronauts (2019), Tom Harper O filme se passa em 1862 e conta a história real do cientista James Glaisher. Pioneiro na meteorologia, ele deseja fazer uma viagem de balão para pesquisar novas formas de se prever o clima. Sua companheira de viagem é Amelia Wren, uma balonista que, mesmo traumatizada por um acidente, aceita o desafio de James. Juntos, eles se aventuram para chegar a uma altitude até então inédita para qualquer ser humano.

Colette (2018), Wash Westmoreland Após se casar, Sidonie-Gabrielle Colette se muda para Paris no início dos anos 1920. Seu marido, Willy, é um editor que ganha a vida publicando textos de outros escritores como se fossem de sua autoria e, ao perceber o talento de Colette, a obriga a escrever romances. Inicialmente, ela aceita o trabalho e os livros logo se tornam um sucesso na França. Mas, cansada dos abusos do marido, Colette começa a reivindicar a autoria de suas obras, chocando a sociedade parisiense.

Mid 90’s (2018), Jonan Hill Nos anos 1990, Stevie, um garoto de 13 anos, tenta superar o comportamento abusivo de seu irmão mais velho, que usa a violência para se afirmar, e a negligência de sua mãe. Stevie sente-se sozinho até que encontra uma gangue de skatistas. Para ser aceito, ele aprende manobras de skate e segue as ordens dos mais velhos. Com seus novos amigos, Stevie conhece a rebeldia da adolescência.

No Portal da Eternidade (2018), Julian Schnabel O filme se passa em 1888 e acompanha os últimos anos da vida de Vincent Van Gogh. Após sofrer com a rejeição de suas pinturas em Paris, Van Gogh decide ouvir o conselho de seu amigo, Paul Gauguin, e se muda para Arles, no sul da França. Recluso e melancólico, acaba se afastando de Gauguin e enfrenta uma depressão, ao mesmo tempo em que trabalha nos quadros mais famosos de sua carreira.

Querido Menino (2018), Felix Van Groeningen David Sheff é um conceituado escritor e jornalista que vive com a segunda mulher e os filhos. Seu filho mais velho, Nic Sheff, fruto de sua primeira união, é viciado em metanfetamina, o que abala totalmente a rotina da família. David tenta ser um pai compreensivo, procurando respostas para o vício do filho, que ainda é um adolescente amável e gentil com todos. Nic, por sua vez, luta para se recuperar, mas acaba tendo recaídas.

Suspiria (2018), Luca Guadagnino Susie Bannion é uma jovem bailarina americana que ingressa na prestigiada escola Markos Tanz Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a bailarina Patricia desaparece da instituição misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário, Susie faz amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela várias teorias obscuras e ameaçadoras sobre o desaparecimento de Patricia.

Tully (2018), Jason Reitman Marlo é mãe de dois filhos e espera o terceiro. Deprimida pela rotina atarefada, ela não vê perspectivas na vida. Certo dia, seu irmão lhe dá um presente: ele contrata uma babá para cuidar do bebê recém-nascido durante a noite, para que Marlo descanse. Mesmo relutante, ela aceita o presente e acaba se surpreendendo com a babá, Tully. Aos poucos, as duas se aproximam e vivem uma sincera amizade, que traz a alegria de volta à vida de Marlo.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

O Nevoeiro (2008), Frank Darabont Após uma violenta tempestade atingir o Maine, David Drayton e seu filho decidem ir à cidade mais próxima comprar suprimentos, já que não sabem quando tudo voltará ao normal. Assim que entram no mercado, um espesso nevoeiro toma conta de toda a região e alguém anuncia que a neblina traz algo perigoso, pois todos que saem às ruas são mortos. Então, David e os outros reféns tentam encontrar uma forma segura de deixar o lugar.