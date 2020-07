15 filmes extraordinários que estão disponíveis no Amazon Prime Video e você não sabia

The Englishman Who Went Up A Hill But Came Down A Mountain (1995), Christopher Monger

Reginald Anson e George Garrard são dois cartógrafos que visitam a pequena aldeia de Ffynnon Garw, a pedido da Rainha, para medir aquela que dizem ser “a primeira montanha dentro do País de Gales”. Os moradores estão muito orgulhosos, mas Reginald e George confirmam que o monte é de fato uma colina. Desapontados, os aldeões decidem colocar mais terra na colina, na intenção de torná-la alta o suficiente para ser considerada uma montanha.