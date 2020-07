15 filmes inteligentes do Amazon Prime Video que vão explodir sua cabeça

Conhece aquela sensação de inquietude após assistir a um filme inteligente? Alguns longas fazem isso, mexem profundamente com a nossa consciência, deixando-nos com muitas interrogações e incertezas ao final. Para os leitores que gostam de produções nesse nível de complexidade, a Bula reuniu em uma lista 15 ótimas opções disponíveis no Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon. A lista abrange clássicos de diferentes épocas, dentre os quais destacam-se “Hereditário” (2018), de Ari Aster; e “Memento” (2001), dirigido por Christopher Nolan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Distúrbio (2018), Steven Soderbergh Sawyer Valentini está sendo perseguida por um stalker virtual, que ela acredita ser seu ex-namorado. Exausta e traumatizada, ela resolve buscar ajuda legal. Mas, acaba sendo levada involuntariamente para uma clínica psiquiátrica, onde fica internada. Durante o isolamento, Sawyer fica se perguntando se o seu algoz está no local ou se tudo não passa de um devaneio de sua mente.

Hereditário (2018), Ari Aster A misteriosa avó da família Graham morre após um longo período de reclusão. Porém, a sua presença na casa parece mais forte do que nunca, especialmente para a neta adolescente, Charlie, que sempre manteve uma fascinação inexplicável pela matriarca. Com o tempo, o terror toma conta da casa e várias situações inexplicáveis ajudam a desvendar alguns antigos segredos da família, bem como o destino sombrio de seus membros.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Suspiria (2018), Luca Guadagnino Susie Bannion é uma jovem bailarina americana que ingressa na prestigiada escola Markos Tanz Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a bailarina Patricia desaparece da instituição misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário, Susie faz amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela várias teorias obscuras e ameaçadoras sobre o desaparecimento de Patricia.

Antes de Dormir (2014), Rowan Joffé Christine sofre um grave acidente, que acaba afetando seu cérebro. A partir desse dia, ela acorda sem se lembrar do que aconteceu desde que tinha 20 anos. Cabe ao seu marido, Ben, ajudá-la a relembrar sua vida todos os dias. Escondida, Christine começa a se consultar com um neurologista. Aos poucos, ela descobre que Ben pode ser responsável por sua perda de memória.

Refúgio do Medo (2014), Brad Anderson Em 1899, Edward Newgate, um médico recém-formado em Oxford, aceita um emprego em uma instituição mental. Ele é recepcionado pelo superintendente, dr. Silas Lamb, que emprega métodos pouco ortodoxos no tratamento dos internos. Ao andar pela mansão, ele descobre um segredo: algumas pessoas estão presas no subterrâneo. Assim, Edward começa a elaborar um plano para salvá-las e fugir ao lado de Eliza, uma paciente por quem está apaixonado.

Sujeira (2014), Jon S. Baird Bruce Robertson é um detetive viciado em drogas e jogos, preconceituoso e violento. O desejo dele é ganhar uma promoção no trabalho para se sobressair aos colegas e reconquistar o afeto de sua ex-mulher e de sua filha. A oportunidade aparece quando ele fica responsável por investigar a morte brutal de um estudante japonês intercambista. Mas, o comportamento instável de Bruce acaba interferindo em seu serviço.

The Machinist (2004), Brad Anderson Trevor Reznik sofre de insônia e dormiu pela última vez há mais de um ano. Desde então, o cansaço está destruindo sua saúde física e mental. Ele trabalha como operário numa fábrica e, envergonhado por causa de seu problema, se isola dos outros funcionários. Após provocar um acidente de trabalho involuntariamente, Trevor passa a acreditar que seus colegas estão conspirando para demiti-lo e luta para manter seu emprego.

Donnie Darko (2001), Richard Kelly Donnie é um adolescente brilhante e excêntrico, que cursa o colegial, mas despreza a maioria de seus colegas de escola. Em uma noite, Donnie tem a visão de um coelho gigante, chamado Frank, que o guia até um campo de golfe. Pela manhã, Donnie descobre que uma turbina de avião caiu em sua casa durante a noite. Por acreditar que Frank o salvou de um acidente, Donnie passa a seguir todas as ordens do coelho.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas, a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

Psicopata Americano (2000), Mary Harron Patrick Bateman é um jovem bonito, culto e inteligente. Ele trabalha em Wall Street, onde ganha uma fortuna. Mas, quando ninguém está vendo, Bateman se transforma em um serial killer. Egocêntrico e materialista, ele se enfurece quando encontra alguém que lhe causa inveja. Durante a noite, Bateman vaga sem medo por Nova York e desconta a raiva que sente em suas vítimas.

PI (1998), Darren Aronofsky Max é um jovem matemático brilhante que evita contato com outras pessoas e sofre com terríveis dores de cabeça. Financiado por um homem poderoso de Wall Street, ele tenta descobrir um padrão nas oscilações da bolsa de valores. O desejo de Max é ir além e encontrar o número completo de PI, que leve à compreensão de todos os segredos da existência. Mas, sua obsessão pode se transformar em loucura.

Trainspotting (1996), Danny Boyle O filme acompanha Renton, um jovem usuário de heroína que vive no subúrbio de Edimburgo, na Escócia. Ele leva uma vida despreocupada, dividindo-se entre o namoro com a adolescente Diane e os encontros com seus outros amigos viciados: Sick Boy, um imoral desenhista de HQs; Tommy, um atleta responsável que acaba se desvirtuando; Spud, um rapaz ingênuo e de bom coração; e Begbie, intempestivo e violento.

Assassinos por Natureza (1994), Oliver Stone Mickey e Mallory são um casal obcecado por violência. Em três semanas, eles viajam pelo país e matam dezenas de pessoas, mas deixam vivas algumas testemunhas. Wayne Gale, um repórter sensacionalista, segue todos os passos dos assassinos, transformando-os em uma atração nacional. Com a obsessão da imprensa, a busca da polícia por Mallory e Mickey só aumenta a popularidade deles.