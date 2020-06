10 filmes de ação para assistir no Amazon Prime Video

Apesar de figurarem entre os preferidos do público, os filmes de ação nem sempre são considerados relevantes no cinema. Para serem realmente bons, precisam ir além das velhas fórmulas, com tiros e explosões, e inovar com roteiros inteligentes e envolventes. Para os que apreciam o gênero, a Bula reuniu dez ótimas opções disponíveis no Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon. Todos os filmes selecionados receberam boas avaliações dos espectadores e da crítica especializada. Entre eles, destacam-se “John Wick 3 — Parabellum” (2019), de Chad Stahelski; e “A Vilã” (2017), de Byeong-gil Jeong. Os longas foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Capitã Marvel (2019), Anna Boden e Ryan Fleck Após um acidente, a ex-agente da Força Aérea norte-americana, Carol Danvers, é resgatada pelos Kree, que apagam sua memória e a treinam para fazer parte de um exército de elite. Agora, com força sobrenatural, ela volta ao seu planeta de origem para impedir uma invasão alienígena dos Skrulls. Com a ajuda de Nick Fury, Carol começa a se lembrar do seu passado na Terra e se revolta contra os Kree.

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), Jon Watts Peter Parker está em uma viagem pela Europa, com seus amigos da escola, quando é surpreendido pela chegada de Nick Fury, o líder da agência S.H.I.E.L.D. Fury precisa de ajuda para enfrentar os seres Elementais, que estão ameaçando a Terra, e pede que Parker lute ao lado de Mysterio, um novo herói que afirma ter vindo de um universo paralelo. Além da ameaça, o Homem-Aranha precisa lidar com o luto por Tony Stark.

John Wick 3 — Parabellum (2019), Chad Stahelski Depois de matar um chefe do crime italiano dentro do Hotel Continental, em Nova York, o lendário John Wick começa a ser perseguido por todos os assassinos membros da Alta Cúpula. Quem entregar sua cabeça, receberá uma recompensa de 14 milhões de dólares. Agora, para conseguir sobreviver e fugir da cidade, John Wick precisa da ajuda de seus antigos parceiros do crime.

A Justiceira (2018), Pierre Morel Riley perde a filha e o marido em um atentado a um parque de diversões. Ela sobrevive por pouco e fica em coma no hospital. Após se recuperar, Riley decide se vingar e começa a treinar suas habilidades de luta. Cinco anos depois da morte da família, ela se sente preparada para ir atrás de seus alvos: os bandidos que cometeram o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que não impediram a tragédia.

A Vilã (2017), Byeong-gil Jeong Na infância, a chinesa Sook Hee presencia seu pai ser assassinado por uma gangue. Quando se apaixona e decide se casar, Sook Hee revive o antigo trauma: seu marido é morto pelos mesmos criminosos. Revoltada, ela aceita entrar para uma equipe de espiãs e passa a ser treinada para se tornar uma assassina. Mas, antes de se vingar dos mafiosos, ela precisa cumprir uma missão na Coréia do Norte.

O Estrangeiro (2017), Martin Campbell Quan é um ex-militar chinês, dono de um típico restaurante asiático em Londres. Após um ataque terrorista ao estabelecimento, a filha única de Quan morre e ele se revolta. Sem ajuda da polícia local, ele tenta sozinho descobrir o nome dos criminosos para se vingar. Mas, a investigação de Quan acaba interferindo nos planos do ministro Liam Hennessy, que também deseja capturar os terroristas para aumentar sua popularidade.

Sicario: Terra de Ninguém (2015), Denis Villeneuve Kate Macy é uma agente do FBI altamente treinada, recrutada para trabalhar numa operação na fronteira dos Estados Unidos com o México. Mesmo sendo acostumada a lidar com criminosos, Macy se choca ao encarar a brutalidade de Juarez, cidade tomada pelos traficantes. Durante a missão, ela se vê obrigada a ultrapassar seus limites éticos para salvar a própria vida.

O Grande Herói (2013), Peter Berg Durante a guerra no Afeganistão, o oficial da marinha norte-americana Marcus Luttrell recebe a missão de capturar um homem de confiança de Osama Bin Laden, o líder do Talibã Ahmad Shah, que está escondido no meio das montanhas afegãs. Mas, logo o paradeiro de Marcus e seus comparsas é descoberto e sua equipe é atacada por 250 rebeldes. O filme é baseado numa história real.

Drive (2012), Nicolas Winding Refn Durante o dia, um misterioso motorista trabalha como dublê em filmes de Hollywood. À noite, usa seu talento para ser piloto de fuga em assaltos. Calado e solitário, ele vê sua vida mudar ao conhecer Irene, uma garçonete cujo marido, Standard, acaba de sair da prisão. Percebendo que Standard corre perigo por dever muito dinheiro a criminosos, ele se oferece para ajudá-lo como piloto num assalto.