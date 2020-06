10 filmes novos e leves para assistir no Amazon Prime Video

Meu Ex é Um Espião (2018), Susanna Fogel

Audrey está desiludida com o término de seu namoro com Drew, e é consolada por sua melhor amiga, Morgan. As duas decidem beber e queimar os pertences do ex. Mas, de repente, Drew aparece no apartamento delas, fugindo de assassinos. Então, Audrey descobre que ele é um espião perseguido internacionalmente. Cansadas da monotonia da vida, as duas decidem ajudar o espião a cumprir uma missão no exterior.