10 fotografias históricas que jogaram o racismo na lona

Vasco da Gama e o Manifesto Histórico

No início da década de 1920, o Vasco da Gama começou a incluir jogadores negros e de classes menos favorecidas. Os clubes rivais, incomodados com a ascensão do Vasco, criaram uma nova liga de times cariocas, que proibia a participação de jogadores negros. Para entrar na organização, o Vasco teria que excluir 12 pessoas do time. Então, o clube divulgou um comunicado que ficou conhecido como “Resposta Histórica”, negando-se a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros.