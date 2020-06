12 filmes sobre racismo e representatividade negra para assistir na Netflix

Tema comumente retratado na indústria cinematográfica, o debate sobre o racismo ganhou novas proporções nos últimos dias, quando a morte violenta de um homem negro, George Floyd, por parte de policiais de Minnesota (EUA); reacendeu protestos antirracistas e antifascistas em vários países ao redor do mundo. Este, então, torna-se um momento propício para reflexão e aprendizado acerca do preconceito racial e seus desdobramentos na sociedade. Para os que procuram bons filmes sobre o assunto, a Bula reuniu em uma lista 12 indicações que estão disponíveis na Netflix. Entre os longas escolhidos, destacam-se “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (2016), de Barry Jenkins; e o documentário “What Happened, Miss Simone?” (2015), de Liz Garbus. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Joy (2019), Sudabeh Mortezai Joy, uma jovem nigeriana, é mais uma vítima do tráfico sexual, que foi enganada com a promessa de um ótimo emprego em Viena, na Áustria. Na intenção de pagar suas dívidas com a cafetina e sustentar sua família na Nigéria, Joy se submete a todos os tipos de explorações. Vigiada constantemente, ela se vê obrigada a treinar uma novata, uma garota que também foi enganada pelos chefes do tráfico.

Meu Irmão (2019), Julien Abraham Ao tentar proteger seu irmão mais novo, Teddy se envolve em uma briga fatal com o próprio pai e acaba sendo acusado de assassinato. Enquanto espera o julgamento, ele é enviado para um centro de detenção juvenil. No local, ele encontra um ambiente cruel, onde não há regras. Perdido entre outros jovens em dificuldade, ele conhece Enzo, de quem se torna amigo. Juntos, eles se esforçam para superar as dificuldades.

Street Flow (2019), Kery James O filme acompanha a história dos irmãos Traore, imigrantes do Mali que vivem em um projeto habitacional em Paris. Demba é o mais velho, um traficante de drogas com um negócio lucrativo, mas muito arriscado. Soulaymann, o irmão do meio, estuda Direito, destacando-se como um dos melhores da faculdade. Enquanto isso, o caçula Noumouké não sabe qual dos dois irmãos seguir, mas admira Demba, que possui dinheiro e carros luxuosos.

Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al Mansour Violet Jones é uma publicitária bem-sucedida, que leva a vida que sempre sonhou, com um namorado perfeito e uma carreira brilhante. Mas, após uma profunda decepção, Violet decide repaginar sua vida, começando pela aceitação de seu cabelo crespo. Essa pequena mudança dá início a uma revolução na vida de Violet e ela percebe que, para ser feliz, precisa superar as opiniões alheias.

Corra! (2017), de Jordan Peele Um jovem negro chamado Cris é convidado a conhecer a família de Rose, sua namorada branca. Os dois viajam para a propriedade da família, situada em uma região afastada. Inicialmente, o rapaz acredita que o comportamento excessivamente atencioso dos pais de Rose são apenas uma tentativa de compensar o desconforto em função do relacionamento inter-racial da filha. No entanto, ele descobre que a família pode estar escondendo algo nefasto.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Um Estado de Liberdade (2016), Gary Ross Durante a Guerra Civil Americana, o fazendeiro Newton Knight se une a pequenos donos de terras e escravos fugitivos para formar um grupo de rebeldes contra a Confederação. Assim, eles rompem com a União e formam um estado livre. Ao longo dos anos, Knight combate a influência racista do Ku Klux Klan e forma a primeira comunidade inter-racial do Sul ao se casar com a ex-escrava Rachel.

Um Reino Unido (2016), Amma Asante O príncipe Seretse Khama, herdeiro do trono de Botsuana, viaja para estudar Direito em Londres no final da Segunda Guerra Mundial. Lá, ele se apaixona por Ruth Williams, uma funcionária britânica branca. Os dois se casam e vão para Botsuana, mas enfrentam uma série de preconceitos por ser um casal interracial. O tio de Seretse, Tshekedi, insiste que não lhe dará o trono enquanto ele não se separar de Ruth.

What Happened, Miss Simone? (2015), Liz Garbus Esse documentário apresenta a vida de Nina Simone, uma das maiores cantoras e compositoras dos Estados Unidos, que tentava sempre conciliar a carreira com a sua luta pelos direitos civis dos negros. São gravações, cartas e entrevistas inéditas, que reconstituem a vida de uma das artistas mais incompreendidas da história.

Sonhos Imperiais (2014), Malik Vitthal Bambi é um jovem de 21 anos que acabou de sair da prisão. Ele decide voltar ao seu antigo bairro, em Los Angeles, para encontrar o filho, que está sob os cuidados da avó. Ao retornar, ele recebe um inesperado convite para trabalhar como traficante. Bambi não tem nada e, para sustentar sua família, terá que escolher entre voltar para o crime ou ir atrás do sonho de ser um escritor.

12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen Baseado em uma história real, o longa narra a incansável luta de Solomon Northup pela sua sobrevivência. Escravo liberto, um dia ele aceita uma proposta de emprego em outra cidade, onde é sequestrado e acorrentado. Vendido como escravo, Solomon supera constantes humilhações físicas e emocionais. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que exploram seus serviços.