Os 100 melhores livros de não-ficção de todos os tempos

5 — O Príncipe (1532), de Nicolau Maquiavel

Nesta obra, Maquiavel expressa nitidamente o seu desejo de ver uma Itália poderosa e unificada. Para que isso aconteça, ele acredita que a nação precisa de um monarca com pulso firme, que defenda seu povo sem medir esforços. Em 26 capítulos, o autor elenca os tipos de principado existentes e as diferenças entre cada um deles. Maquiavel também discorre sobre os alicerces do poder, analisando as leis e as armas e, por fim, debate as normas de conduta necessárias para que um Príncipe consiga reconstruir a Itália. Nicolau Maquiavel foi um filósofo e historiador do Renascimento, considerado o fundador da ciência política moderna. A obra “O Príncipe” foi escrita em 1513, mas a primeira edição foi publicada postumamente, em 1532. Ainda hoje, é considerada um guia sobre como chegar ao poder e mantê-lo.