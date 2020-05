10 filmes da Netflix que valem cada minuto

Tempo Compartilhado (2018), Sebastian Hofmann

Pedro aproveita uma promoção para descansar com sua família em um resort. Chegando lá, certo de que encontraria um paraíso perfeito, ele descobre que o lugar distribuiu mais vagas do que era capaz de comportar e agora sua família terá que dividir o quarto com outras pessoas. As férias de Pedro se tornam um pesadelo e ele começa a desconfiar que todos os contratempos fazem parte de um plano do resort para destruir sua família.