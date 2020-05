O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro

Desde que a vida foi acontecendo pra mim (a maternidade, despedidas e dificuldades) fui me tornando mais sensível para alguns conteúdos. Filmes de suspense e terror que antes eram divertidos, agora me tiram o sono por completo. Notícias que aparentemente estão distantes da minha realidade me fazem sentir medo e angústia como se a protagonista fosse eu. Encarar, seja onde for, meus medos reais está cada vez mais difícil. E se alguém me indica um livro que fala sobre envelhecer e morrer, sobre despedida e esquecimento, eu pondero. Eu analiso se estou num bom momento pra ler. Eu resisto.

Talvez esse seja o grande trunfo de “O Gigante Enterrado”. Ele diz, sem dizer. A cutucada está fantasiada. Você embarca na leitura por um mundo irreal e navega de forma suave pela história de faz de conta. A metáfora, entretanto, aborda de forma poética alguns dos maiores medos de todos nós: o amor, a guerra, a memória, o envelhecer e morrer. “O Gigante Enterrado” é um livro dolorido, triste, mas necessário.

O Gigante Enterrado Kazuo Ishiguroano

Editora: Companhia das Letras

Ano de lançamento no Brasil: 2015

Tradução: Sonia Moreira

Foto do autor: Ryan Stevenson

Gênero: Ficção

400 páginas