10 filmes recentes que te impactarão profundamente

O Oficial e o Espião (2019), Roman Polanski

O filme se passa em Paris, no final do século 19, e acompanha o capitão francês Alfred Dreyfus, um dos únicos judeus no exército. No dia 22 de dezembro de 1884, os inimigos de Alfred conseguem fazer com que ele seja acusado de alta traição. Pelo crime, julgado a portas fechadas, o capitão é condenado à prisão perpétua. O caso se arrastou durante 12 anos na justiça, com erros encobertos pelo antissemitismo.