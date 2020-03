As 10 séries mais viciantes para assistir na Netflix

How to Get Away with Murder (2014), Peter Nowalk

Annelise Keating, advogada prestigiada e professora de direito na Universidade de Middleton, escolhe os cinco melhores alunos de sua turma para trabalharem com ela em seu escritório, onde poderão lidar com casos reais. Mas, a vida desses alunos se transforma quando eles se deparam com um caso de assassinato na faculdade. Uma estudante de psicologia foi morta e eles fazem de tudo para descobrir os detalhes do crime.