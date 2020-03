15 filmes na Netflix que são pura nostalgia para quem cresceu nos anos 1980 e 90

As décadas de 1980 e 90 marcaram a história do cinema. No Brasil, as videolocadoras se tornaram uma febre e ficavam lotadas todos os finais de semana. Mas, alguns clássicos também eram exibidos em programas da TV Aberta, como “Sessão da Tarde”, “Cinema em Casa” ou “Tela Quente”. Hoje, a Netflix disponibiliza vários longas dessa época. Como recordação, a Bula reuniu em uma lista 15 filmes marcantes disponíveis no serviço de streaming que são pura nostalgia para quem cresceu nos anos 1980 e 90. Entre os escolhidos, estão “Ghost: Do Outro Lado da Vida” (1990), de Jerry Zucker; e “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), de John Hugues. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Do Fundo do Mar (1999), Renny Harlin A bióloga marinha Susan McAlester faz alterações genéticas em tubarões, com o objetivo de deixá-los mais inteligentes. Caso sua pesquisa dê certo, ela terá a cura para o mal de Alzheimer. Quando um tubarão escapa, o principal patrocinador, Russel Franklin, pensa em desistir do projeto. Susan consegue convencê-lo a visitar o laboratório, onde os animais estão confinados. Mas, os tubarões se tornam cada vez mais fortes e fazem de tudo para ir para o mar aberto, deixando toda a equipe com medo.

Noiva em Fuga (1999), Garry Marshall Maggie Carpenter já tentou se casar por três vezes, mas sempre foge do altar. Quando essa curiosa história chega aos ouvidos do jornalista Ike Graham, ele decide publicá-la em sua coluna, mas acaba sendo demitido por não ter checado os fatos. Decidido a recuperar o emprego, ele parte para a cidade onde Maggie vive, a fim de provar que a história é verídica. Ao conhecer a noiva fugitiva, Ike se apaixona por ela.

10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999), Gil Junger Bianca Stratford é uma adolescente bonita e popular, mas só pode namorar quando sua irmã mais velha, Kat, também arrumar um namorado. O problema é que Kat é mal-humorada e ninguém tem coragem de se aproximar dela. Interessado em Bianca, Cameron suborna seu amigo, Patrick, para que ele convide Kat para sair. Mas, ao se aproximar da garota de personalidade difícil, Patrick acaba se apaixonando realmente.

Anaconda (1997), Luis Llosa Um grupo de cinegrafistas viaja pela floresta amazônica para gravar um documentário sobre a tribo Shirishama. Eles estão a bordo de um barco, conduzido pelo capitão Mateo. Durante a jornada, eles conhecem Paul Sarone, um caçador obcecado em capturar uma sucuri gigante, chamada Anaconda. Quando Mateo é devorado por uma criatura do rio, Sarone convence os cineastas a ajudá-lo na missão de encontrar a cobra.

As Namoradas do Papai (1995), Andy Tennant Amanda e Alyssa se conhecem em um acampamento de verão e percebem que são idênticas. Amanda é uma órfã que está prestes a ser adotada pelos Butkises, um casal antipático, e torce para que a assistente social Diane peça sua guarda antes. Alyssa está triste porque seu pai, um milionário viúvo, irá se casar com uma socialite fútil e malvada. Então, as garotas começam a trocar de lugar e armam um plano para que Diane e o pai de Alyssa se apaixonem.

As Patricinhas de Beverly Hills (1995), Amy Heckerling Cher é uma garota de boa índole, mas extremamente superficial. Milionária e mimada, ela é a mais desejada da escola. Disposta a fazer uma boa ação, Cher decide se aproximar da nerd Tai, para transformá-la em uma menina estilosa, que chame a atenção dos garotos. Mas, quando Tai se torna mais popular que ela, Cher se sente frustrada e percebe que precisa rever suas prioridades na vida.

Jumanji (1995), Joe Johnston Em 1969, o garoto Alan encontra um jogo de tabuleiro misterioso, chamado Jumanji, e convida sua amiga, Sarah, para jogar. Alan é sugado para dentro do jogo e a partida fica inacabada. 26 anos depois, os irmãos Judy e Peter encontram Jumanji novamente e decidem brincar. Alan consegue se comunicar com os jogadores, mas a única forma de trazê-lo para o mundo real é terminando a partida com Sarah. Então, os irmãos tentam reencontrá-la.

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993), Steven Spielberg John Hammond, um milionário, cria um parque temático habitado por dinossauros clonados a partir de DNA pré-histórico. Os paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm fazem parte do seleto grupo escolhido para visitar o local em primeira mão. Hammond garante a todos que os animais não oferecem perigo, mas após uma queda de energia, os dinossauros saem de suas celas e caçam os humanos.

O Jardim Secreto (1993), Agnieszka Holland Após a morte de seus pais, a garota Mary Lennox é enviada para viver na Inglaterra com seu tio rico. Ao passear pela mansão do tio, Mary descobre um jardim abandonado e decide restaurar o lugar. Para isso, ela conta com a ajuda do filho de um dos serviçais da casa e de seu primo, que está doente. Juntos, eles conseguem transformar o jardim em um lugar mágico e cheio de alegria.

Mudança de Hábito (1992), Emile Ardolino Quando a cantora Deloris Van Cartier vê um mafioso assassinar outro homem, ela conta tudo para a polícia. Para sua proteção, ela é enviada para um convento na Califórnia. Deloris não está habituada à vida religiosa e, para que não cause problemas, a madre superiora coloca a cantora no coro do convento. Então, Deloris modifica a maneira de cantar das irmãs, inserindo músicas alegres e descontraídas no repertório.

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), Jerry Zucker Ao investigar um esquema de corrupção no banco onde trabalha, Sam Wheat é assassinado. Após a morte, ele descobre que se transformou em um fantasma, cuja presença não pode ser vista ou ouvida pelos seres humanos. Então, Sam decide continuar investigando os desvios de dinheiro e descobre que sua esposa, Molly, pode ser a próxima vítima. Para protegê-la, ele pede ajuda a uma médium que vive de enganar as pessoas.

De Volta para o Futuro 2 (1989), Robert Zemeckis O cientista Doc Brown viaja ao ano de 2015 e descobre que Marty se decepcionará com o filho no futuro. Então, ele convida Marty e sua namorada, Jennifer, para viajarem no tempo com ele, com o objetivo de resolver esse problema familiar. Enquanto isso, Biff, arqui-inimigo de Doc, encontra a máquina do tempo e decide usá-la em seu favor, alterando fatos do passado.

Dirty Dancing: Ritmo Quente (1987), Emile Ardolino Frances Houseman, conhecida como Baby, fica decepcionada ao descobrir que deve passar o verão de 1963 em um acampamento de férias, com seus pais. Entediada, ela resolve visitar o local onde os funcionários do acampamento se divertem e dançam. Lá, ela conhece Johnny Castle, o instrutor de dança, e acaba se apaixonando por ele. Contrariando seus pais, Baby se torna a nova parceira de dança de Johnny.

Curtindo a Vida Adoidado (1986), John Hugues Ferris Bueller é especialista em matar aulas. Decidido a faltar mais um dia, ele mente para os pais que está doente. Assim, tudo o que deseja é curtir a folga ao máximo ao lado de seu melhor amigo, Cameron, e de sua namorada, Sloane. Eles pegam a Ferrari do pai de Cameron e saem passeando por Chicago. Mas, apesar de ter enganado os pais, Bueller não conseguiu convencer o diretor da escola, Ed Rooney, e sua irmã invejosa, Jeanie.