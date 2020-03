10 filmes com mulheres inspiradoras para assistir no Amazon Prime Video

As Rainhas da Torcida (2019), Zara Hayes

Após ser diagnosticada com câncer, Martha vende todos os seus pertences e se muda para uma comunidade de idosos aposentados, onde espera viver seus últimos dias com tranquilidade. Mas, tudo muda quando ela conhece a vizinha, Sheryl, uma mulher animada e barulhenta. A amizade com Sheryl leva Martha a treinar os passos de líder de torcida novamente. Então, as duas resolvem criar a primeira equipe com mulheres acima dos 60 anos.