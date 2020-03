Os 10 melhores filmes que estreiam em março na Netflix

Em março, a Netflix renova mais uma vez o seu catálogo, excluindo alguns títulos e adicionando muitos outros. Entre filmes, séries e especiais, mais de 50 novidades chegam no serviço de streaming ao longo do mês. E, para ajudar os espectadores que não gostam de perder tempo analisando todas as opções, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores filmes que estrearão em março. Entre os selecionados, destacam-se o suspense “Lost Girls — Os Crimes de Long Island” (2020), de Liz Garbus; e o drama brasileiro “Como Nossos Pais” (2017), dirigido por Laís Bodanzky. Os longas estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Fangio — O Rei das Pistas (2020), Luciano Origlio e Rodrigo H. Vila O documentário aborda a trajetória de Juan Manuel Fangio, um automobilista argentino que dominou a Fórmula 1 com cinco títulos mundiais na década de 1950, época na qual os equipamentos de segurança não eram utilizados ainda. Por meio de imagens de arquivo e do acervo de carros do piloto, a obra analisa o que levava Fangio a arriscar sua vida nas corridas.

Lost Girls — Os Crimes de Long Island (2020), Liz Garbus Quando a filha de Mari Gilbert desaparece, ela passa meses fazendo uma campanha para que a polícia investigue corretamente o caso. Mas, diante da indiferença das autoridades, Mari começa a seguir as pistas e procurar a filha por conta própria no condomínio fechado de Long Island, onde ela foi vista pela última vez. Durante a busca, Mari descobre que várias outras mulheres desapareceram nas mesmas condições. O filme é baseado em fatos reais.

Notas de Rebeldia (2020), Prentice Penny Elijah sempre foi apaixonado por vinhos e finalmente tem a chance de se tornar sommelier, estudando em uma escola renomada. Mas, seu pai, Louis, deseja que ele assuma o negócio da família, uma tradicional churrascaria em Memphis. Enquanto Elijah luta para se dar bem nos estudos e se desvencilhar das expectativas do pai, Louis se sente rejeitado pelo filho.

Troco em Dobro (2020), Peter Berg Spenser, um ex-policial problemático, acaba de deixar a prisão e pretende ir embora de Boston definitivamente. Antes, ele é obrigado a ajudar seu mentor e treinador de boxe, Henry, a instruir um novato promissor, chamado Hawk. Quando dois de seus ex-colegas são assassinados, Spenser pede ajuda a Hawk para encontrar os culpados e mandá-los para a cadeia.

Como Nossos Pais (2017), Laís Bodanzky Rosa é uma mulher que vive uma vida infeliz, uma vez que nada do que ela sonha se concretiza. Filha de intelectuais divorciados, ela vive em conflito com a mãe, de quem guarda muitas mágoas. Além disso, seu casamento com o antropólogo Dado está prestes a ruir e ela não consegue se aproximar das filhas adolescentes, Nara e Juliana. Rosa tenta se acertar com a família, mas sente que está sempre falhando.

Eu, Daniel Blake (2016), Ken Loach Após sofrer um ataque cardíaco, o carpinteiro Daniel Blake não pode mais trabalhar e luta para receber os benefícios concedidos pelo governo aos que estão desempregados. Porém, ele é analfabeto digital e não consegue lidar com todas as burocracias exigidas. Em uma de suas idas a departamentos governamentais, ele conhece Katia, uma mãe solteira de duas crianças que também está passando por dificuldades. Os dois se aproximam e Daniel decide ajudá-la.

O Conto da Princesa Kaguya (2013), Isao Takahata Kaguya, uma bebê, é encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante por Sanuki e sua esposa, Ona. Acreditando que ela é uma presença divina, eles a levam para casa e a chamam de “princesa”. Passado o tempo, Kaguya se transforma em uma bela jovem, que atrai a cobiça de vários nobres, incluindo o próprio imperador. Como não tem interesse em nenhum dos pretendentes, Kaguya exige presentes impossíveis a eles.

Prenda-me, se For Capaz (2002), Steven Spielberg Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Frank Abagnale Jr., um jovem que, entre seus 16 e 21 anos, fingiu ser médico, advogado, piloto de avião e passou 4 milhões de dólares em cheques sem fundo. Aos 17 anos, ele já era o maior assaltante de bancos da história dos Estados Unidos e acumulava uma grande fortuna. A missão de prendê-lo foi dada ao agente do FBI, Carl Hanratty, que fez de tudo para perseguir o golpista.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki A pequena Chihiro e seus pais estão se mudando de cidade. Durante a viagem, eles decidem pegar um atalho, mas acabam se perdendo. Ao atravessarem um túnel, chegam em um povoado aparentemente abandonado. Chihiro decide explorar o local e, ao reencontrar seus pais, percebe que eles viraram porcos. Com a ajuda de um misterioso jovem chamado Haku, Chihiro tenta escapar do local e reverter a maldição que transformou sua família em porcos.