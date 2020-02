Os 10 melhores filmes da Netflix para assistir em família

De Volta para o Futuro 2 (1989), Robert Zemeckis

O cientista Doc Brown viaja ao ano de 2015 e descobre que Marty se decepcionará com o filho no futuro. Então, ele convida Marty e sua namorada, Jennifer, para viajarem no tempo com ele, com o objetivo de resolver esse problema familiar. Enquanto isso, Biff, arqui-inimigo de Doc, encontra a máquina do tempo e decide usá-la em seu favor, alterando fatos do passado.