10 filmes para conhecer o cinema sul-coreano na Netflix

Desvalorizado ao longo do tempo, o cinema sul-coreano vem se destacando nos últimos anos. “Oldboy” (2003), de Park Chan-wook, foi o primeiro filme do país a conseguir reconhecimento internacional, ganhando importantes prêmios. Naquela época, ainda era impensável que um título asiático vencesse as maiores honrarias, como o Festival de Cannes e o Oscar, mas isso aconteceu em 2020, com “Parasita” (2019), de Bong Joon-Ho. Na história das duas premiações, apenas “Marty” (1955), de Delbert Mann, ganhou tanto a Palma de Ouro quanto o Oscar de Melhor Filme. Além disso, a obra também venceu por Melhor Ator, Diretor e Roteiro. Com essas conquistas, parece que a Coreia do Sul finalmente se consolidou no cenário internacional. E, para os que desejam conhecer um pouco mais sobre o cinema sul-coreano, a Bula reuniu dez ótimos títulos disponíveis na Netflix. Entre os escolhidos, estão outros dois longas de Bong Joon-Ho: “O Hospedeiro” (2007), e “Okja” (2017).

Sintonizada em Você (2019), Ji-woo Jung Em 1994, logo após ser liberado de um centro de detenção juvenil, Hyun-Woo começa a trabalhar em uma padaria administrada pela mãe de Mi-Soo. No início, Mi-Soo tem medo do novo empregado, mas logo os dois se aproximam, compartilham seus gostos musicais e se apaixonam. O problema é que Hyun-Hoo guarda um segredo sobre seu passado e tem medo de envolver Mi-Soo. Os dois se afastam, mas acabam se reencontrando anos depois.

The Spy Gone North (2018), Jong-bin Yun Na década de 1990, o agente Suk-young Park é recrutado como espião pelo Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul e recebe o codinome de “Black Venus”. Sua missão é se infiltrar em um grupo de altos funcionários da Coreia do Norte e obter informações sigilosas sobre o programa nuclear do país vizinho. Aos poucos, ele ganha a confiança dos inimigos e consegue entrar em uma instalação nuclear secreta.

Okja (2017), Bong Joon-ho A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por dez anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.

Rastros de Um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

Sonhos Lúcidos (2017), Jun-sung Kim Dae-ho, um jornalista investigativo, faz de tudo para rastrear o paradeiro de seu filho, que foi raptado há três anos. Como uma de suas últimas tentativas, Dae-ho decide tentar encontrar o filho por meio da técnica dos sonhos lúcidos. Com a ajuda de uma psiquiatra, ele consegue invadir a memória e os sonhos de outras pessoas para descobrir o que realmente aconteceu no dia do sequestro.

Pânico na Torre (2012), Ji-hoon Kim Na véspera de natal, o luxuoso prédio Sky Twoer, em Seul, oferece uma grande festa para convidados da elite. De repente, dois helicópteros que sobrevoavam o edifício colidem e caem, causando um grande incêndio no local. Dois funcionários do prédio, Yoon-hee e Dae-ho, se unem para tentar salvar a vida das pessoas em poucos minutos, antes que o fogo destrua toda a Torre.

Enfeitiçado (2011), Hwang In-Ho Yeo Ri vê fantasmas desde que sofreu um acidente, na adolescência. E quando esses espíritos aparecem, acabam perturbando as pessoas, por isso ela decide se afastar de todos que ama. Mas, um dia, ela é abordada por um artista de rua, chamado Jo Goo, que lhe convida para trabalhar em um show de mágica. Ela aceita e a apresentação acaba se tornando um sucesso. Jo Goo se encanta por Yeo Ri, mas ela tem medo de contar seu segredo para ele.

O Hospedeiro (2007), Bong Joon-ho Às margens do rio Han, moram Hie-Bong e sua família, donos de uma barraca de comida no parque. Ele cuida de Hyun-seo, filha de seu primogênito, Kang-du, um homem irresponsável e imaturo. Um dia, uma gigantesca aberração formada pelo lixo tóxico surge do rio e leva embora a pequena Hyun-seo. Disposto a encontrar a neta com vida, Hie-Bong decide enfrentar o monstro.

O Gosto da Vingança (2005), Jee-Woon Kim Kang, o poderoso chefe de uma gangue, suspeita que sua namorada, Hee-Soo, está tendo um caso com outro homem. Para resolver a questão, ele envia Sun-woo, seu braço direito e melhor matador, para vigiar Hee-Soo. Quando Sun-woo finalmente encontra a mulher com o amante, deixa eles fugirem, em um ato inesperado de bondade. Ao descobrir a traição do amigo, Kang ordena que seus outros capangas o matem.