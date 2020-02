10 filmes da Netflix para namorar no sofá

Amor e Tulipas (2017), Justin Chadwick

Em Amsterdam, no século 17, o artista Jan van Loos é contratado para pintar o retrato do casal Sadvoort. Ele se envolve com a esposa do comerciante, a bela Sophia, que está infeliz no casamento pelo fato de não conseguir engravidar. Para fugir com Jan van Loos, Sophia arquiteta um plano para forjar a própria morte e enganar o marido. Juntos, a jovem e o pintor pretendem viver investindo no crescente mercado das tulipas.