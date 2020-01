As 10 séries mais engraçadas disponíveis na Netflix

Para os dias em que precisamos dar boas risadas, a Netflix possui em seu catálogo várias opções de séries de comédia. Mas, embora muitas sejam classificadas dentro do gênero, nem sempre garantem cenas realmente divertidas. A Bula vasculhou o catálogo do serviço de streaming e reuniu em uma lista dez ótimas produções que são verdadeiramente engraçadas. Entre as escolhidas, estão títulos clássicos e já conhecidos pelo público, como “That ‘70s Show” (1998), de Bonnie e Terry Turner; e séries mais recentes, produzidas pela Netflix, como “Chewing Gum” (2015), de Michaela Coel. Os seriados estão organizados de acordo com o ano do lançamento.

The Good Place (2016), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merece estar lá, e deve fingir ser uma boa pessoa para esconder a verdade de Michael, o coordenador do local, que pode enviá-la para o “Lugar Ruim”.

Chewing Gum (2015), Michaela Coel Tracey é uma jovem de 24 anos que mora na periferia de Londres e trabalha como atendente em um mercado. Criada por uma família conservadora, ela decide morar sozinha para viver novas experiências. E a primeira coisa que ela deseja fazer é perder a virgindade. Mas, seu noivo evangélico resiste a todas as investidas. Então, para conseguir seduzi-lo, Tracey pede ajuda à Candice, sua melhor amiga.

Crazy Ex-Girlfriend (2015), Rachel Bloom Rebecca Bunch é uma jovem advogada de sucesso, que trabalha em um renomado escritório de Nova York. Após encontrar por acaso com Josh, sua antiga paixão da adolescência, ela resolve abandonar tudo e se mudar para West Covina, uma pequena cidade da Califórnia, onde Josh mora. O objetivo de Rebecca é conquistar Josh e viver novas aventuras ao lado dele. Mas, ele está comprometido e não sabe das intenções de Rebecca.

Dix Pour Cent (2015), Fanny Herrero A série acompanha um grupo de agenciadores de artistas em Paris, na França. Eles são praticamente babás de seus clientes e precisam lidar com contratos, exigências estranhas e chiliques desnecessários. Quando o líder da agência morre, eles sofrem para aguentar o novo CEO, um jovem arrogante que fez fortuna na internet. Em todos os episódios, atores franceses conhecidos do público interpretam clientes da ASK.

Bojack Horseman (2014), Raphael Bob-Waksberg A série é ambientada em um mundo onde homens e animais com características humanas vivem juntos. Bojack é um cavalo que protagonizou uma famosa série dos anos 1990, que o transformou numa celebridade. Agora, sua carreira está em decadência e ele disfarça sua baixa autoestima com uísque e relações fracassadas. Para se tornar relevante de novo, sua agente, Princess Carolyn, sugere que Bojack escreva uma biografia.

Jane The Virgin (2014), Jennie Snyder Aos 23 anos, Jane, uma aspirante a escritora, é virgem e está se guardando para quando se casar com Michael, seu namorado. Mas, em uma consulta ginecológica, ela é inseminada artificialmente por engano e fica grávida. Jane descobre que o sêmen pertencia a Rafael, o dono do hotel onde ela trabalha. Enquanto se aproxima de Rafael, Jane se apaixona e começa a viver um dilema, sem saber se deixa Michael para viver ao lado do pai de seu filho.

Brooklyn Nine-Nine (2013), Dan Goor e Michael Schur Jake Peralta é um talentoso, porém imaturo detetive no 99º distrito de Brooklyn. Junto aos seus colegas, ele leva uma rotina de trabalho despreocupada. Mas, tudo muda quanto a delegacia recebe um novo capitão, Roy Holt. Muito sério, ele chega ao local disposto a colocar ordem em tudo, acabar com a imaturidade de Peralta e transformar seus detetives nos melhores do Brooklyn.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o próprio filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.

That ‘70s Show (1998), Bonnie e Terry Turner Ambientada nos anos 1970, a série acompanha o cotidiano de um grupo de amigos adolescentes que vivem no subúrbio de Point Place, em Wisconsin. Sem terem muito o que fazer em uma cidade do interior, Eric, Donna, Kelso, Jackie, Steven e Fez se reúnem no porão de Eric para conversar, desabafar sobre suas famílias, namorar e planejar festas.