10 filmes para assistir na Netflix e deixar 2020 mais leve

O Homem que Viu o Infinito (2015), Matthew Brown

O filme conta a história do autodidata indiano Srinivasa Ramanujan. Ao ser incentivado por seus professores locais, ele envia seus trabalhos para o matemático inglês G. H. Hard. Impressionado com o intelecto do indiano, Hardy o convida para ir à Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Chegando lá, Srinivasa torna-se professor do Trinity College e muda a história da matemática com seus conhecimentos.