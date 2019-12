Os 10 livros que definiram a década, segundo o The Guardian

This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, de Naomi Klein

Nesta obra, Naomi Klein aborda a ameaça mais profunda que a humanidade já enfrentou: a guerra que nosso modelo econômico está travando contra a vida na Terra. Apesar das crescentes evidências científicas, a negação está aumentando em muitos países ricos e a extração extrema de combustíveis fósseis continua. Expondo os mitos que colocam em dúvida o debate climático, Klein mostra que é possível retardar os desastres quebrando as regras do capitalismo e recuperando as democracias. Autora de vários best-sellers, Naomi Klein é uma jornalista premiada, membro da 350.org, um movimento global em defesa do clima.