10 livros que mudam sua vida (mesmo que você leia só um por ano)

O Filho Eterno (2007), Cristóvão Tezza

Um escritor em início de carreira, ainda enredado em expectativas de sucesso e liberdade, recebe a notícia do nascimento de seu primeiro filho. A criança nasce com síndrome de Down, e o que deveria ser um rito de iniciação à paternidade se transforma em choque, culpa e rejeição. O romance, narrado em terceira pessoa com extrema proximidade da consciência do protagonista, expõe de forma crua e honesta o enfrentamento de uma identidade que desaba — a do homem moderno, do artista em formação, do pai despreparado. O tempo da narrativa acompanha os anos 1980 e 1990, atravessando não apenas a vida familiar, mas também a lenta sedimentação da carreira literária do protagonista. A presença de Felipe, o filho, torna-se menos um problema a ser resolvido e mais uma realidade que o escritor precisa aprender a decifrar — não por meio da compaixão idealizada, mas da convivência densa e cotidiana. A linguagem do romance evita sentimentalismos fáceis: é contida, afiada, sem ornamento, o que intensifica o impacto emocional de cada gesto contido, cada silêncio insuportável. O protagonista não é herói nem mártir. É um homem tentando se reconfigurar diante de uma exigência da vida que não admite metáforas: um filho que estará sempre ali, com sua própria lógica, seus próprios afetos, e seu tempo não negociável. No fim, não há redenção gloriosa — apenas a lenta formação de uma presença.