7 livros tão bons que vão fazer você esquecer o celular por 24 horas

As Desventuras de Arthur Less (2017), Andrew Sean Greer

Arthur Less tem quase cinquenta anos, uma carreira literária morna e um convite para o casamento do ex-namorado sobre a mesa. Para não encarar a cerimônia — e talvez para não encarar a si mesmo — ele aceita uma série de convites medíocres para eventos literários ao redor do mundo. O que se segue é uma fuga geográfica, afetiva e levemente cômica, atravessando países, idiomas e desencontros, narrada com ironia contida e melancolia disfarçada de leveza. Arthur se enreda em situações absurdas, encontros desconcertantes e reflexões enviesadas sobre sua própria irrelevância, enquanto a narrativa o acompanha com uma voz que, só mais tarde, revelará o afeto verdadeiro que esconde. Ao longo da viagem, surgem acasos, mal-entendidos, reflexos de uma juventude que parece distante — e também uma vergonha persistente que nunca se resolve por completo. A homossexualidade de Arthur, tratada com normalidade e delicadeza, não é foco nem pano de fundo: é apenas parte de quem ele é, como a hesitação crônica, a autocrítica feroz e o desejo, sempre adiado, de ser levado a sério. O livro caminha entre o riso e a tristeza sem fazer alarde, oferecendo, ao fim, algo raro: uma comédia romântica madura, sem garantias, sem lições, e com espaço suficiente para o constrangimento e a beleza dividirem o mesmo parágrafo.