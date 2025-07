5 livros que mudam sua vida em menos de 200 páginas

Escute as Feras (2021), Nastassja Martin

Uma mulher atravessa as montanhas do Kamtchátka, sozinha, em silêncio. Ela estuda os even, um povo indígena que vive entre gelo, renas e mitos. Mas o estudo cessa no instante em que é atacada por um urso. Seu rosto é rasgado. Sua identidade também. A partir desse encontro violento, o livro se desdobra entre diário, relato clínico, etnografia e mito. A narradora busca reaprender a si mesma, mas o idioma já não basta. A fronteira entre humano e não humano se dilui. E não há retorno. As páginas misturam fragmentos de memória com lampejos filosóficos e uma espécie de espanto constante diante da matéria do mundo. A narrativa nunca se estabiliza: ora é corpo ferido, ora é pensamento selvagem, ora é sonho. O tempo se dobra. O frio não passa. Escutar as feras, aqui, não é metáfora. É ato radical. Escutar o que ruge fora da linguagem. O que não se traduz. O texto, mesmo curto, exige entrega — e talvez uma certa rendição. Não há catarse. O que há é um estado alterado. Um modo de existência liminar entre o trauma e o rito. Um caminho de volta à floresta que, ao fim, não é floresta alguma, mas outra forma de ser.