Os 50 melhores filmes da última década, segundo a Rolling Stone

Os críticos de cinema da “Rolling Stone” elaboraram um ranking com os 50 melhores filmes dos últimos dez anos, lançados entre 2010 e 2019. A lista abrange títulos de vários gêneros e nacionalidades, fugindo dos convencionais sucessos de bilheteria de Hollywood. De acordo com os colunistas, a década se iniciou com “A Rede Social” (2010), de David Fincher; que conta a história de um dos homens mais influentes da história da internet, e termina com “O Irlandês” (2019), uma longa e épica trama do maior cineasta vivo da América, Martin Scorsese, na Netflix. Esse panorama mostra como o cinema mudou nos últimos anos, com a ascensão dos streamings. A Bula elencou abaixo os 50 títulos escolhidos pela Rolling Stone, com a sinopse dos 20 melhores.

1 — Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

2 — A Rede Social (2010), David Fincher Em 2003, após levar um fora da namorada, Mark Zuckerberg, aluno de Harvard, cria um site para comparar a beleza dela com a das outras garotas, o Facemash. O site se torna um sucesso e Zuckerberg atrai outros estudantes de computação interessados em criar uma rede social inovadora, o Facebook. Poucos anos depois, Zuckerberg se torna um dos bilionários mais jovens do mundo, mas o sucesso traz muitas complicações para sua vida pessoal.

3 — Holy Motors (2012), Leos Carax Oscar atravessa Paris numa limusine que, por dentro, é um camarim onde ele se transforma nos mais diferentes personagens, que interpreta enquanto para em vários pontos da cidade. Durante a viagem, ele pode ser um magnata, um mendigo, um atleta, um pai de família e até mesmo um assassino. Ao transitar entre ficção e realidade, Oscar só tem a companhia de Celine, que dirige a limusine.

4 — Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

5 — Corra! (2017), de Jordan Peele Um jovem negro chamado Cris é convidado a conhecer os pais de Rose, sua namorada branca. Os dois viajam para a propriedade da família, situada em uma região afastada. Inicialmente, o rapaz acredita que o comportamento excessivamente atencioso dos pais de Rose é apenas uma tentativa de compensar o desconforto pelo relacionamento inter-racial da filha. Mas, logo ele percebe que está correndo perigo.

6 — Toni Erdmann (2016), Maren Ade Winfried é um senhor de 70 anos muito bem-humorado. Por outro lado, sua filha Ines é muito séria e dedicada ao trabalho. Winfried decide ficar uns dias na casa da filha, em Budapeste, e percebe que ela está deixando os bons momentos da vida passarem, focando apenas na carreira. Ele tenta animá-la, mas acaba deixando-a mais estressada. Então, Winfried se transforma em Toni Erdmann, um personagem excêntrico, e começa a frequentar os mesmos lugares que Ines para chamar a atenção.

7 — O Mestre (2012), Paul Thomas Anderson Freddie Quell, um ex-soldado, vive atormentado pelos horrores que viveu na Segunda Guerra Mundial, sofre com crises de pânico e descontrole sexual. Um dia, ele conhece Lancaster Dodd, o líder de uma organização religiosa chamada “A Causa”. Quell se encanta com as ideias de Dodd, que prega a cura espiritual e o controle de si mesmo. Ao longo do tempo, ele se envolve cada vez mais com a seita e torna-se dependente do guru religioso.

8 — Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.

9 — Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.

10 — Carol (2015), Todd Haynes A jovem Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos e sonha com uma vida melhor. Um dia, ela conhece Carol Aird, uma elegante cliente que busca um presente para a filha. Carol está presa em um casamento fracassado e também almeja um novo futuro. Elas se atraem e iniciam um relacionamento amoroso, mas são perseguidas pelo marido de Carol. O filme foi inspirado no romance homônimo de Patricia Highsmith, de 1952.

11 — Trama Fantasma (2017), Paul Thomas Anderson Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da elite britânica. Sua inspiração vem das mulheres que entram e saem de sua vida constantemente. Mas, tudo muda quando ele conhece a inteligente garçonete Alma, que se torna sua musa e amante. Apesar de amar Woodcock, Alma não aceita seu jeito sistemático e agressivo.

12 — Parasita (2019), Bong Joon-ho Toda a família de Ki-woo está desempregada, vivendo num porão sujo e pequeno na parte mais pobre da cidade. Por indicação de um amigo que está deixando o país, Ki-woo consegue um trabalho como professor particular de inglês de uma jovem rica, filha do sr. Park, o dono de uma empresa global de tecnologia. Fascinados com a vida luxuosa dos Park, os parentes de Ki-woo armam um plano para se infiltrarem na rotina da família burguesa.

13 — A Separação (2012), Asghar Farhadi Nader e Simin divergem sobre a possibilidade de deixar o Irã. Simin quer deixar o país com sua filha, Termeh. Nader quer ficar para cuidar do pai, que tem Alzheimer. Assim, eles chegam à conclusão de que devem se separar. Sem uma esposa para cuidar da casa, Nader contrata a jovem Razieh como empregada. Mas, Razieh esconde do patrão que está grávida e trabalhando sem a permissão do marido.

14 — Inside Llewyn Davis: Balada de Um Homem Comum (2014), Ethan e Joel Coen No início dos anos 1960, em Nova York, o cantor de folk Llewyn Davis sonha em viver da sua música. Ele é talentoso, mas seu primeiro disco solo não está sendo vendido, devido à indiferença de seu empresário. Sem dinheiro para pagar um aluguel, Llewyn dorme na casa de amigos. Um dia, por acaso, ele consegue pegar carona e viajar ao lado do famoso cantor Roland Turner. Llewyn tem a esperança de conseguir uma chance em uma gravadora grande, mas Turner é uma pessoa difícil de lidar.

15 — Olhares, Lugares (2018), Agnès Varda e JR O documentário retrata uma experiência fotográfica e cinematográfica de Agnès Varda, cineasta; e JR, fotógrafo. Juntos, eles viajam por regiões da França distantes dos grandes centros urbanos, em um caminhão especial equipado com cabines de fotos e máquinas de impressão. Ao longo do caminho, eles tiram fotos de pessoas de diferentes lugares, criam quadros em homenagem às comunidades francesas e fazem reflexões sobre a vida em sociedade.

16 — 12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen Baseado em uma história real, o longa narra a incansável luta de Solomon Northup pela sua sobrevivência. Escravo liberto, um dia ele aceita uma proposta de emprego em outra cidade, onde é sequestrado e acorrentado. Vendido como escravo, Solomon supera constantes humilhações físicas e emocionais. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que exploram seus serviços.

17 — Inverno da Alma (2011), Debra Granik Aos 17 anos de idade, Ree Dolly cuida sozinha da mãe doente e dos dois irmãos pequenos. Seu pai, que estava preso, usou a casa da família como forma de garantir sua liberdade condicional e desapareceu sem deixar vestígios. Agora, se ele não comparecer ao julgamento, Ree perderá a casa. Para proteger os irmãos, Ree embarca em uma jornada perigosa para encontrar o pai, enfrentando parentes violentos, traficantes e chefes de gangues.

18 — Sob a Pele (2014), Jonathan Glazer Para sobreviver na Terra, a bela alienígena Laura vaga pelas ruas de Glasgow em busca de suas vítimas favoritas: homens solitários que se sentem atraídos pela sua beleza. Após se encontrarem com Laura, eles desaparecem misteriosamente. Mas, ao perceber que o homem que capturou está doente, Laura sente pena e o deixa escapar. Nesse momento, ela descobre a humanidade que existe dentro dela.

19 — Anomalisa (2015), Charlie Kaufman e Duke Johnson O filme é uma animação para adultos e conta a história de Michael Stone, um palestrante motivacional e autor de livros de autoajuda que acaba de chegar à cidade onde dará uma palestra. Entediado, ele liga para uma ex-namorada, para tentar um reencontro. Como ela nega o convite, Michael resolve se insinuar para duas jovens que foram ao local para assisti-lo. É assim que ele conhece Lisa, por quem acaba se apaixonando.

20 — O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.