Os 10 filmes mais decepcionantes de 2019

O ano de 2019 nos deu muitos filmes bons, mas também trouxe muitas tentativas frustradas de remakes, sequências e adaptações. Em uma lista, a Revista Bula reuniu dez filmes que eram aguardados pelo público, mas entregaram um resultado totalmente decepcionante. Alguns tiveram um elenco de peso, como “Calmaria”, de Steven Knight, que foi estrelado por Anne Hathaway e Matthew McConaughey, mas pecaram no roteiro. Outros, propunham a continuação de clássicos do cinema, mas não entregaram a mesma qualidade de seus antecessores. Como exemplo, “MIB: Homens de Preto — Internacional”, de F. Gary Grey, conquistou apenas 23% de aprovação no Rotten Tomatoes; mesma pontuação obtida por “X-Men: Fênix Negra”, dirigido por Simon Kinberg.

Calmaria, Steven Knight Baker é um homem solitário, que trabalha conduzindo um barco turístico em uma pacata ilha do Caribe. Mas, tudo muda quando a sedutora Karen, sua ex-mulher, reaparece pedindo ajuda. Karen pede que Baker mate seu atual marido, que é violento e abusivo. Em troca, ele receberá uma grande quantia de dinheiro, que pode mudar sua vida. Mesmo indeciso sobre o crime, Baker se reaproxima de Karen.

Doutor Sono, Mike Flanagan O filme é uma continuação de “O Iluminado” (1980), clássico de Stanley Kubrick. Danny, que sobreviveu a tentativa de homicídio por parte do pai no Hotel Overlook, agora é um adulto traumatizado e alcoólatra. Morando em uma pequena cidade, ele esconde seus dons telepáticos para viver em paz. Mas, a tranquilidade de Danny é interrompida quando conhece Abra, uma adolescente que possui o mesmo superpoder que ele.

Hellboy, Neil Marshall Há muitos séculos, a maligna Rainha do Sangue, Vivienne Nimue, ameaçava a paz da Inglaterra. O Rei Arthur, usando sua legendária espada Excalibur, conseguiu desmembrar Nimue e espalhar seus restos mortais pelo país. Agora, uma bruxa está em busca dos membros de Nimue, para que ela ressuscite e extermine toda a vida na Terra. Então, Hellboy é convocado pelo professor Trevor Bruttenholm para auxiliar os agentes do BPDP na luta contra Nimue.

Vidro, M. Night Shyamalan “Vidro” é a terceira e última parte da trilogia Eastrail 177, que inclui os filmes “Corpo Fechado” (2000) e “Fragmentado” (2016). Após virar notícia, Kevin, o vilão que possui 24 personalidades, começa a ser perseguido por David Dunn, o herói que tem o corpo inquebrável e procura por outras pessoas que possuem poderes sobre-humanos. Mas, Fera, a pior personalidade de Kevin, deseja destruir David.

MIB: Homens de Preto — Internacional, F. Gary Grey Na infância, Molly presencia a abordagem de dois detetives do MIB e cresce com o sonho de trabalhar na agência. Após muita pesquisa, ela descobre onde é a sede e se candidata a uma vaga. Após ser aceita e renomeada como agente M, ela é enviada para investigar uma suposta invasão alienígena em Londres. Molly é acompanhada pelo agente H, que é renomado e experiente, mas também é muito arrogante.

Polar, Jonas Akerlund Duncan Vizla é um dos maiores assassinos de aluguel do mundo. Por causa da idade avançada e da exaustão causada por sua profissão, Vizla pretende se aposentar. Mas, seu plano é interrompido quando seu antigo chefe o convida para uma última missão: liquidar um grupo de jovens assassinos sanguinários. “Polar” é adaptado de uma série de quadrinhos que leva o mesmo nome.

Operação Fronteira (2019), J.C. Chandor Tom, Santiago, Francisco, William e Ben são cinco ex-soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos. Passando por dificuldades financeiras, eles decidem se reunir para executar um plano arriscado: assaltar o cartel de drogas mais violento do mundo, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Mas, quando o esquema dá errado, os antigos companheiros de guerra têm que abandonar a ambição e lutar pela sobrevivência.

Rainhas do Crime, Andrea Berloff Na década de 1970, Kathy, Ruby e Claire são casadas com mafiosos irlandeses que comandam os negócios na região de Hell’s Kitchen, em Nova York. Quando seus maridos são presos, elas ficam à mercê de Little Jackie, o novo chefão, que se recusa a lhes dar dinheiro. Então, elas formam um novo grupo para oferecer apoio e proteção aos comerciantes locais. Com o tempo, se tornam poderosas e acabam chamando a atenção da máfia italiana.

The Beach Bum: A Vida Numa Boa, Harmony Korine Moondog é um escritor em decadência que vive seguindo suas próprias regras, virando as noites em festas e usando drogas sem se importar com as consequências. Quem sustenta os seus vícios é sua esposa milionária, Minnie, que não sabe das traições de Moondog. Para voltar ao auge, o escritor usa suas aventuras como inspiração para escrever seu próximo livro, “Beach Bum”, obra que ele acredita que será um grande sucesso literário.