As 10 melhores séries da última década

Em 2015, o presidente do canal FX, John Landgraf, conhecido como “rei da televisão”, cunhou o termo “Peak TV”, que pode ser traduzido como o “auge da tv”. John quis dizer que os canais e streamings têm produzido mais do que nunca, levando um excesso de informações e conteúdo ao espectador. Com centenas de séries sendo lançadas anualmente, é impossível que o público acompanhe cada uma delas. Mas, ainda assim alguns seriados se sobressaíram e a revista norte-americana “Esquire” reuniu em uma lista os dez melhores da última década. Foram escolhidos programas que tiveram a maior parte de suas temporadas exibidas entre 2010 e 2019, ainda que tenham estreado antes. Entre as produções selecionadas, estão a clássica “Mad Men” (2007-2015), de Matthew Weiner; e a recentemente premiada “Fleabag” (2016, 2019), dirigida por Phoebe Waller-Bridge.

1 — Atlanta (2017), Hiro Murai A série de comédia-dramática é centrada na vida de Earn, que vive na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, sem teto e com uma filha para criar, ele abandona a faculdade para se tornar agente musical de seu primo, Alfred, conhecido como Paper Boi. Os dois são apaixonados por música, mas discordam em vários pontos sobre os limites entre arte e entretenimento no hip-hop.

2 — Breaking Bad (2008 -2013), Vince Gilligan, Michelle MacLaren e outros “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, mas insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. Ao descobrir que tem câncer no pulmão, White decide fabricar metanfetamina para pagar suas despesas hospitalares e deixar uma herança para a sua esposa, que está grávida, e para seu filho, que possui paralisa cerebral.

3 — Mad Men (2007-2015), Matthew Weiner A série se passa em Nova York, na década de 1960, na agência de publicidade Sterling Cooper. Don Draper, o diretor de criação da agência, é um dos mais talentosos publicitários da cidade. Em meio a um período de grande movimentação política e social, ele atrai grandes clientes para a empresa. Adorado pelas mulheres e invejado por seus funcionários, Draper esconde um importante segredo sobre seu passado.

4 — The Americans (2013-2018), Joe Weisberg Phillip e Elizabeth são dois espiões da KGB, serviço secreto da União Soviética, vivendo nos Estados Unidos com identidades falsas, em um casamento arranjado. Eles têm como missão controlar a rede de informações entre os espiões que operam no país. Enquanto colocam suas vidas em risco em favor da Guerra Fria, Phillip e Elizabeth também precisam criar os dois filhos, que não desconfiam da verdadeira identidade dos pais.

5 — Fleabag (2016, 2019), Phoebe Waller-Bridge A série acompanha a vida de uma mulher chamada apenas de Fleabag, algo que pode ser traduzido como “fracassada”. Além dos conflitos familiares que enfrenta, ela luta para superar a morte de sua sócia e melhor amiga. Vivendo em Londres, Fleabag tenta reajustar sua vida, mas vive de ressaca e se envolve com caras errados, enquanto seu negócio vai de mal a pior.

6 — Black Mirror (2011-), Charlie Brooker Ambientada em um futuro próximo, a série aborda temas satíricos e obscuros que examinam a sociedade moderna e sua relação com as novas tecnologias. Cada episódio conta uma história diferente e surrealista, mas todos têm algo em comum: falam sobre as consequências do uso indiscriminado de aparelhos tecnológicos e das redes sociais.

7 — Bob’s Burgers (2011-), Loren Bouchard Bob Belcher administra uma lanchonete com a ajuda de sua esposa e três filhos. Os hambúrgueres de Bob são deliciosos, muito melhores que os da concorrência, o restaurante de Jimmy Pesto. Mas, na hora de vender seus produtos, Bob e sua família acabam se atrapalhando e afastando os clientes. Por isso, o negócio de Jimmy está sempre cheio, enquanto o seu está indo à falência.

8 — Parks and Recreation (2009-2015), Greg Daniels e Michael Schur Em formato documental, a série acompanha o cotidiano dos empregados do Departamento de Parques de Pawnee, uma pequena cidade do estado de Indiana. Leslie, a diretora, tem a missão de transformar uma construção abandonada em um parque comunitário, mas encontra algumas dificuldades, como vizinhos mal-humorados, corretores de imóveis corruptos e um complicado processo burocrático.

9 — Veep (2012-2019), Becky Martin, David Mandel e outros A senadora Selina Meyer integra a chapa de Stuart Hughes, que vence as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Meyer consegue a posição de Vice-Presidente, mas descobre que o trabalho é diferente do que ela sonhava. Ignorada por Hughes, ela tem que lidar diariamente com a imprensa e os constantes jogos de poder. Apesar de tudo, a vice tem um objetivo futuro: lançar-se como candidata à presidência.