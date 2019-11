Dez documentários da Netflix para entender a história da música

How the Beatles Changed the World (2018), Tom O’Dell

O documentário explora a história da revolução cultural, social, musical e espiritual que foi desencadeada no mundo a partir do surgimento dos Beatles. Traçando o impacto que os quatro membros do grupo tiveram em sua terra natal, a Grã-Bretanha, e logo depois em todo o mundo, Tom O’Dell mostra como os Beatles se tornaram a banda mais significativa da história da música.