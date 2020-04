Todos temos algumas lembranças vagas dos nossos primeiros anos: as personalidades mais famosas, os filmes em cartaz, os cenários da política e as músicas que mais tocavam. Agora, você também pode saber com exatidão qual foi o livro mais vendido no ano em que você nasceu. A lista, que inclui apenas obras ficcionais, foi organizada pela revista norte-americana Publishers Weekly. A Bula fez um recorte, com os livros mais vendidos entre 1950 e 2010 que foram traduzidos para o português. Nos primeiros anos, os escritores se diferem, mas nas décadas de 1960 e 70, os romances de James A. Michener se sobressaem; enquanto nos anos 1980, Stephen King e Tom Clancy aparecem mais. Entre 1990 e 2010, John Grisham é o nome que mais se repete na lista. O único escritor a ter seu livro no primeiro lugar por dois anos seguidos foi Richard Bach, com “Fernão Capelo Gaivota”, campeão de vendas em 1972 e 1973.