Os melhores filmes que estreiam em setembro na Netflix

Sombra Lunar (2019), Jim Mickle

Com o sonho de se tornar detetive, o oficial Thomas Lockhart, da polícia da Filadélfia, começa a investigar por conta própria os passos de um serial killer que misteriosamente ressurge a cada nove anos. Os crimes do assassino não seguem um padrão e desafiam todas as explicações, mas Thomas não desiste de capturá-lo. Com o passar do tempo, a obsessão do oficial põe em risco sua carreira, família e sanidade mental.