35 anos de Gremlins: assista o filme no NOW

Lançado no Brasil em agosto de 1984, o filme “Gremlins”, uma comédia de terror, completa 35 anos. Dirigido por Joe Dante e produzido por Steven Spielberg, o longa usou efeitos especiais sofisticados para a época e rendeu mais de 153 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas. Visto pelos críticos como uma metáfora para a invasão de produtos chineses nos Estados Unidos, “Gremlins” acabou se tornando um clássico dos anos 1980.

A história começa quando Rand Peltzer, desejando dar um presente de Natal único para seu filho, compra um Mogwai, um bichinho chinês. Ao entregar a criatura para Billy, Rand se esquece de repassar as principais regras: nunca o molhar ou colocá-lo sob a luz do sol e jamais alimentá-lo após a meia-noite. Acidentalmente, Billy molha o Mogway, dando origem a novos bichinhos, que se transformam em criaturas aterrorizantes, chamadas Gremlins.

O sucesso foi tanto, que o longa ganhou uma continuação: “Gremlins 2: A Nova Turma” (1990), também dirigido por Joe Dante. Desde 2017, há boatos sobre um novo filme dos Gremlins. Mas, enquanto isso não acontece, dá para comemorar os 35 anos desse clássico vendo as duas primeiras obras no NOW, serviço de streaming para assinantes da Claro.

O NOW pode ser acessado pelo site e aplicativo para dispositivos móveis, com versões para Android e iOS. Quem tem pacote de TV por assinatura da operadora, também assiste pelo canal 1 do controle remoto. Os clientes com plano móvel pós-pago contam com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva que permite aproveitar filmes e séries no NOW usando a internet móvel.