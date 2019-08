Só assiste quem quer: séries e filmes LGBT indicados pela Netflix

Desde o início do cinema, a homoafetividade é representada em filmes, servindo como um refúgio para o público gay, desconsiderado em outros setores da sociedade. Mas, ainda que a temática não seja novidade, tem passado por restrições no Brasil. Recentemente, após críticas do presidente Jair Bolsonaro, o governo suspendeu um edital que selecionava produções audiovisuais de temática LGBTQ+. Em resposta, a Netflix divulgou no Twitter filmes e séries que sobre relações homossexuais disponíveis na plataforma. Por fim, o serviço de streaming deixou um recado: “Só assiste quem quer, tá?”. A Revista Bula reuniu as indicações da Netflix e algumas outras em uma lista, que abrange títulos de diferentes gêneros. Entre os destaques, estão a série “Special” (2019), de Anna Dokova; e o filme “Carol” (2015), de Todd Haynes.

Elisa y Marcela (2019), Isabel Coixet O filme conta a história do primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo sexo na Espanha. Em 1885, Elisa Sánchez e Marcela Garcia se conhecem na escola e se apaixonam. Anos depois, elas desejam se casar. Para driblar as regras locais, Elisa forja documentos de um homem morto, corta o cabelo e veste roupas masculinas. Assim, elas enganam a comunidade e se casam em 1901, na Igreja de São Jorge, na Galícia.

Special (2019), Anna Dokova A série conta a história de Ryan, um rapaz gay com paralisia cerebral leve que, para conseguir um emprego, esconde sua deficiência, dizendo às pessoas que sofre com as sequelas de um atropelamento. “Special” aborda a vida romântica, familiar e profissional de Ryan. O projeto é inspirado na autobiografia de Ryan O’Connell, que também interpreta uma versão de si mesmo na série.

Alex Strangelove (2018), Craig Johnson Alex Truelove está no último ano do Ensino Médio. Com um currículo exemplar, ele tem um grande futuro pela frente. Mas, antes de se formar ele deseja cumprir um objetivo: perder a virgindade com a sua namorada, Claire. O problema é que antes disso ele conhece Elliot, um garoto gay. Ao se aproximar de Elliot, Alex começa a questionar sua sexualidade.

Beach Rats (2018) Eliza Hittman Sem ambições e com uma família problemática, Frankie está descobrindo sua sexualidade. Tentando levar uma vida comum, ele sai com amigos heterossexuais, se diverte em festas, fica com garotas e usa drogas. Mas, sozinho em casa, passa as noites em chats online conversando com homens mais velhos. Apesar disso, Frankie não consegue se aceitar gay e diz que está apenas experimentando novas possibilidades.

Queer Eye (2018), Hisham Abed A produção original Netflix é uma nova versão do famoso reality show americano “Queer Eye for the Straight Guy”, televisionado pela emissora Bravo entre 2003 e 2007. Na nova versão, cinco amigos homossexuais, conhecidos como “The Fab Five”, tentam mudar o estilo de vida de pessoas que pedem por ajuda. Para isso, cada um deles tem uma especialidade: design, gastronomia, cultura, cuidados pessoais e moda.

Laerte-se (2017), Eliane Brum A cartunista e chargista Laerte Coutinho viveu a maior parte de sua vida se expressando e sendo reconhecida como homem. Passou por três casamentos e teve três filhos até que, aos 57 anos, decidiu revelar sua identidade de mulher transexual. Nesse documentário, a jornalista Eliane Brum acompanha Laerte em seu percurso de investigações sobre o que é ser uma mulher.

One Day at a Time (2017), Gloria Calderon Kellett e Mike Royce A série acompanha a rotina de uma família cubano-americana que vive em Los Angeles. Penelope é uma enfermeira que sofre de Transtorno do Estresse Pós-Traumático devido ao tempo que trabalhou como militar no exército. Após deixar o marido, ela se esforça para criar seus dois filhos adolescentes com a ajuda da mãe, uma cubana conservadora, e de seu amigo Schneider, o síndico do prédio onde a família vive.

Carol (2015), Todd Haynes A jovem Therese Belivet tem um emprego entediante em uma loja de departamentos e sonha com uma vida melhor. Um dia, ela conhece Carol Aird, uma elegante cliente que busca um presente para a filha. Carol está presa em um casamento fracassado e também almeja um novo futuro. Elas se atraem e iniciam um relacionamento amoroso, mas são perseguidas pelo marido de Carol. O filme foi inspirado no romance homônimo de Patricia Highsmith, de 1952.

Grace and Frankie (2015), Marta Kauffman e Howard J. Morris No passado, Grace e Frankie foram amigas, mas brigaram e hoje não se suportam. Quando seus respectivos companheiros, aos 70 anos, revelam que estão apaixonados um pelo outro e vão se casar, elas são forçadas a viverem juntas na casa de praia, uma propriedade dos ex-maridos. Além de dividirem o espaço, Grace e Frankie começam a compartilhar seus sentimentos sobre o divórcio, criando um laço de amizade.