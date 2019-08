De Jared Leto a Christian Bale: as 10 transformações de corpo mais radicais do cinema

Para um bom ator, não é suficiente agir como o personagem, é preciso se parecer ao máximo com ele, em todos os aspectos. Por esse motivo, muitas estrelas de Hollywood passam por transformações físicas e psicológicas radicais. Raspar o cabelo, emagrecer, engordar, usar próteses, mudar a voz ou ganhar músculos são apenas alguns dos sacrifícios vividos pelos artistas. Em várias ocasiões, o esforço chega a causar doenças, como aconteceu com Christian Bale, que adquiriu uma hérnia de disco; e com Jared Leto, que desenvolveu um problema nas articulações. Por outro lado, as atuações ficam tão verossímeis, que marcam para sempre a carreira dos intérpretes. A Revista Bula reuniu em uma lista dez atores que, em prol da atuação, passaram por mudanças extremas no corpo.

Chris Hemsworth — No Coração do Mar (2015) O filme “No Coração do Mar” é inspirado na história de Moby Dick, um cachalote que ataca o navio baleeiro Essex. Após o ataque, os tripulantes lutam para sobreviver em alto mar. Chris Hemsworth interpretou o oficial Owen Chase e precisou emagrecer bastante, abandonando seu físico musculoso. Para isso, ele passou por uma dieta rígida, de apenas 500 calorias diárias.

Jared Leto — Clube de Compras Dallas (2013) Em “Clube de Compras Dallas”, Jared Leto viveu Rayon, um transexual que descobre ter AIDS. Ele passou por uma transformação radical e teve que emagrecer bastante. “Eu parei de comer. Perdi 18 quilos, depois de um tempo não contei mais.” Pelo trabalho, Jared Leto ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2014.

Christian Bale — O Operário (2004) Em “O Operário”, Christian Bale interpretou um maquinista que não dormia há um ano e acabou ficando paranoico. Para o papel, Bale perdeu 28 quilos, comendo apenas uma maçã e uma lata de atum por dia. O ator disse que poderia emagrecer ainda mais, mas os produtores do filme, temendo por sua saúde, pediram que ele interrompesse a dieta.

Christian Bale — Trapaça (2013) Christian Bale já estava acostumado a emagrecer em prol de seus personagens. Mas, para “Trapaça”, de David O. Russell, Bale teve que engordar pela primeira vez. Conforme disse à “Revista People”, ele ganhou 20 quilos, comendo donuts, sanduíches e qualquer outro tipo de comida calórica que estivesse ao alcance. O excesso de peso causou uma hérnia na coluna do ator.

Jared Leto — Capítulo 27: O Assassinato de John Lennon (2007) Para interpretar Mark Chapman, o assassino de John Lennon, Jared Leto teve que engordar 29 quilos. Essa mudança radical fez com que o ator sofresse de gota, doença caracterizada pela elevação de ácido úrico nas articulações. “Nunca faria isso novamente. Não conseguia andar por muito tempo e tive que usar cadeira de rodas”, disse Leto em uma entrevista.

Matthew McConaughey — Clube de Compras Dallas (2013) Matthew McConaughey interpretou Ron Woodroof, um eletricista diagnosticado com AIDS. Para o papel, o ator emagreceu 20 quilos, fazendo uma dieta restritiva. “Quando cheguei aos 65 quilos, algumas pessoas começaram a dizer que eu precisava de ajuda”, disse o ator à “Revista Época”. O esforço foi recompensado, pois McConaughey ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2014.

Charlize Theron — Monster (2003) Em “Monster”, filme inspirado em uma história real, Charlize Theron viveu Aileen Wuornos, uma prostituta condenada à morte por assassinar sete homens. Para ficar parecida com Aileen, a atriz teve que engordar 13 quilos, usar uma prótese dentária e raspar as sobrancelhas. Pela atuação, Theron ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Atriz, em 2004.

Michael Fassbender — Hunger (2008) “Hunger” recria a história de uma greve de fome ocorrida em uma prisão da Irlanda, em 1981, liderada pelo prisioneiro Bobby Sands. Michael Fassbender, o intérprete de Bobby, teve que perder 16 quilos em apenas dez semanas. Além de fazer yoga e longas caminhadas todos os dias, ele passou a se alimentar apenas de sardinha.

Hilary Swank — Meninos Não Choram (1999) Em “Meninos Não Choram”, Hilary Swank teve seu primeiro papel de destaque: Teena Brandom, uma adolescente transexual. Para viver Teena, a atriz raspou seus cabelos e perdeu peso. Ela também treinou os trejeitos masculinos antes das gravações: “Escolhi roupas de garoto e passei quatro semanas de minha vida vivendo como se fosse homem”, disse. Com esse filme, Swank ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2000.