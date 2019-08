Os 10 filmes mais tristes da Netflix

Já Estou com Saudades (2015), Catherine Hardwicke

Jess e Milly se conheceram na infância e se tornaram amigas inseparáveis. Enquanto Milly se casou, se tornou mãe e construiu uma carreira de sucesso, Jess vive uma vida pacata ao lado do marido. Repentinamente, as duas têm que lidar com duas notícias impactantes. Milly descobre que está com câncer de mama e precisa da ajuda da amiga para enfrentar a doença. Mas, ao mesmo tempo, Jess revela que finalmente conseguiu engravidar.