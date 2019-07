Os dez maiores pilotos da história da Fórmula 1

7 — Ayrton Senna

Considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna foi tricampeão, com vitórias em 1988, 1990 e 1991. Grande rival do francês Alain Prost, Senna testava seus limites a cada corrida e se tornou um herói nacional. Senna morreu em 1994, numa corrida pelo GP de San Marino, na Itália, e provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, com grande repercussão internacional. Durante sua carreira, colecionou não apenas vitórias e recordes, mas também uma legião de fãs. Após sua morte, se tornou uma verdadeira lenda da modalidade. Considerado “Rei de Mônaco”, foi eternizado como o grande ídolo da Fórmula 1 no Brasil.