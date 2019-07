Em 50 anos de carreira, Stanley Kubrick fez produziu 16 filmes. O número pode parecer pouco, quando comparado à produção de outros grandes diretores, mas Kubrick tinha um ritmo e estilo próprios ao trabalhar. Seu interesse pelo cinema se iniciou em 1951, quando filmou seu primeiro documentário, “O Padre Voador”. Animado com o sucesso, Kubrick deixou seu trabalho como fotógrafo para investir no cinema. Sua originalidade, aliada a uma técnica meticulosa, o colocou no panteão dos mais influentes diretores da história. Ele morreu em 1999, antes do lançamento de seu último longa, “De Olhos Bem Fechados”. O crítico e editor de cinema do jornal “The Guardian”, Andrew Pulver, publicou uma lista onde elenca todos os filmes de Stanley Kubrick, ranqueados do pior ao melhor. Entre os destaques, estão os clássicos “Laranja Mecânica” (1971) e “O Iluminado” (1980).

16 — The Seafarers (1953) Este curta-metragem, feito para o Sindicato Internacional de Marinheiros (S.I.U) foi um dos primeiros trabalhos do diretor, realizado sob encomenda. Trata-se de um documentário propagandístico sobre o S.I.U.; uma abordagem das instalações, vantagens de alistamento e convivência dos homens do mar.

15 — Fear and Desire (1953) Durante uma guerra, quatro soldados sofrem um acidente de avião e caem em terras inimigas. O grupo, liderado pelo tenente Corby, tem um plano: construir uma jangada e, em seguida, flutuar de volta para território amigo. Mas, seus planos de fuga são interrompidos quando eles percebem que estão sendo observados por uma camponesa.

14 — O Padre Voador (1951) Esse minidocumentário acompanha dois dias na vida do reverendo Fred Stadtmueller, missionário católico cuja paróquia, na área rural do Novo México, cobre mais de 600 quilômetros quadrados. Para atender fiéis de outras regiões, ele sobrevoa longas distâncias em seu monomotor apelidado de “Espírito de São José”.

13 — Spartacus (1960), Stanley Kubrick O filme conta a história de Spartacus, um escravo romano que sonha com a sua liberdade. Ele é vendido para o treinador Batiatus, que deseja transformar o escravo em um gladiador. Após semanas sendo treinado, Spartacus é levado para lutar na arena, mas se revolta contra seus donos e lidera outros escravos em uma rebelião que se espalha pela Itália.

12 — A Morte Passou por Perto (1955) Em Nova York, o lutador de boxe Davey Gordon se apaixona pela sua vizinha, Gloria, uma dançarina de salão. A moça namora seu patrão, Vincent Rapallo, um criminoso. Ao ser trocado por Gordon, Rapallo manda seus capangas ao apartamento do boxeador para matá-lo. Sabendo que correm perigo, Gordon e Gloria tentam fugir de Nova York.

11 — Day of The Fight (1951) Baseado em uma reportagem fotográfica que Kubrick fez para a revista “Look”, em 1949, o documentário acompanha um dia na vida de Walter Cartier, um famoso boxeador que está no auge da carreira. Durante o dia, ele treina e cumpre suas tarefas rotineiras. À noite, Walter enfrenta nos ringues o seu perigoso oponente, Bobby James.

10 — De Olhos Bem Fechados (1999) O médico Bill Harford é casado com a curadora de arte Alice. Eles vivem um casamento feliz até que, logo após uma festa, Alice confessa que já se sentiu atraída por outro homem e seria capaz de largar o marido para se envolver com ele. A confissão atormenta Bill, que sai andando pelas ruas de Nova York. Desnorteado, ele acaba participando de uma reunião erótica e secreta.

9 — Um Roubo no Hipódromo (1956) Johnny Clay é um ladrão que acaba de ser solto de Alcatraz, após ter passado cinco anos na prisão federal. Agora, quer se casar e pretende levar uma vida calma. Só que, antes disso, ele planeja seu último golpe: um assalto a uma pista de corrida. Mas, a oportunista Sherry Peatty também está de olho no dinheiro das apostas e deseja eliminar toda a equipe de Clay.

8 — Horizontes de Glória (1957) Durante a Primeira Guerra Mundial, o general francês Mireau, em busca de uma promoção, ordena que o coronel Dax planeje um ataque suicida contra soldados alemães. O plano resulta em uma tragédia. Para abafar sua participação no ataque, Mireau escolhe aleatoriamente três soldados para serem culpados pelo crime, condenando-os à morte.

7 — Lolita (1962) Humbert é um professor europeu que se muda para um subúrbio americano e aluga um quarto da solitária viúva Charlotte Haze. Humbert se casa com Charlotte, mas é obcecado por sua filha adolescente, Lolita. Após a morte súbita de Charlotte, Humbert tenta seduzir sua enteada. O filme é baseado no romance homônimo de Vladimir Nabokov.

6 — O Iluminado (1980) Durante o inverno, o escritor Jack Torrance é contratado para trabalhar como caseiro de um hotel nas montanhas do Colorado. Jack vai para o local com sua esposa, Wendy, e seu filho, Danny. Lá, ele descobre segredos sombrios do hotel e, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, atormentando a própria família.

5 — Nascido Para Matar (1987) O sargento Hartman emprega métodos sádicos e abusivos para transformar seus recrutas em verdadeiras máquinas de guerra. O soldado David, apelidado de Joker, suporta os rigores e as humilhações do sargento. Ao se formar no Corpo de Fuzileiros Navais, ele é enviado para a Guerra do Vietnã como jornalista, onde cobre a sangrenta Batalha de Hué.

4 — Laranja Mecânica (1971) Em uma sociedade futurista, onde a violência atinge proporções gigantescas, o adolescente Alex lidera uma gangue de jovens criminosos que roubam e estupram. Ele acaba sendo preso pela polícia, que o usa numa experiência chamada “Tratamento Ludovico”. Criado pelo Estado, o tratamento é destinado a refrear os impulsos destrutivos dos delinquentes.

3 — Barry Lyndon (1975) O irlandês Redmond Barry transgride a lei e é obrigado a deixar sua cidade. Ao ser capturado, ele entra para o exército da Prússia. Com o fim da guerra, Barry recebe a missão de espionar as atividades ilícitas de um apostador, Chevalier. Mas, ele trai o exército ao se tornar amigo de Chevalier, com o objetivo de ascender socialmente na elite europeia.

2 — Dr. Fantástico (1964) Um general insano acredita que os soviéticos estão sabotando os reservatórios de água dos Estados Unidos e resolve bombardear a Rússia. Ao mesmo tempo, o presidente americano, temendo o início da Terceira Guerra Mundial, tenta desesperadamente parar o processo. Mas, com as comunicações interrompidas, o general é o único que possui os códigos para evitar o ataque.