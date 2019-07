De Bee Gees a AC/DC: a playlist de tortura da CIA

Em 2003, com o apoio da Inglaterra, os Estados Unidos invadiram o Iraque e iniciaram os bombardeios na capital do país, Bagdá, com o objetivo de derrubar o governo de Saddam Hussein. Um dos momentos mais críticos do conflito ocorreu em 2004, quando foram revelados os episódios de tortura que aconteciam na prisão da cidade de Abu Ghraib.

Alguns soldados norte-americanos, que eram contra as humilhações, enviaram fotos que foram divulgadas em horário nobre pelo canal TV CBS News. O escândalo das torturas aumentou os protestos contra a presença militar dos Estados Unidos no Iraque. Mas, em uma pesquisa realizada pelo jornal “Washington Post”, 60% dos norte-americanos entrevistados classificaram o que aconteceu em Abu Ghraib como abuso e não tortura.

A jornalista Justine Sharrock, da revista “Mother Jones”, entrevistou alguns soldados que serviram no Iraque, que lhe contaram sobre a vergonha que sentem, ainda que o povo americano os enxergue como heróis. Como Sharrock descobriu, a música também era usada como instrumento de tortura. Os soldados usavam algumas canções para “induzir a privação do sono, prolongar o choque da captura, desorientar os detidos durante interrogatórios e para abafar os gritos”. Com base em um registro de interrogatório vazado, notícias e relatos de soldados e prisioneiros, a “Mother Jones” divulgou algumas músicas que eram usadas pelos guardas para torturar os detentos. A Revista Bula reuniu todas as músicas em uma playlist do Spotify. Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Fuck Your God (Deicide)

Die MF Die (Dope)

Take Your Best (Dope)

White America (Eminem)

Bodies (Drowning Pool)

Enter Sandman (Metallica)

Babylon (David Gray)

Shoot to Thrill (AC/DC)

Hell’s Bells (AC/DC)

Stayin’ Alive (Bee Gees)

All Eyez on Me (Tupac)

Dirrty (Christina Aguilera)

America (Neil Diamond)

American Pie (Don McLean)

Click Click Boom (Saliva)

Cold (Matchbox Twenty)

Swan Dive — (hed)pe

Raspberry Beret (Prince)

