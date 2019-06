15 filmes vencedores do Oscar para ver na Netflix

Realizado anualmente, o Oscar é considerado o mais importante prêmio de cinema do mundo. Os filmes concorrem em 24 categorias e são julgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles, que possui atualmente mais de sete mil membros. Na Netflix, a categoria “Filmes Premiados” é reservada às produções que se destacaram em premiações e festivais de cinema ao redor do mundo. A Revista Bula reuniu em uma lista os 15 melhores filmes que foram vencedores do Oscar e estão disponíveis no serviço de streaming. Entre os destaques, estão e “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (2016), de Barry Jenkins; que ganhou três estatuetas em 2017, incluindo a de melhor filme; e “O Regresso” (2015), de Alejandro González Iñarritu; que também ganhou três Oscars em 2016. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Michael percebe que empréstimos feitos para o mercado imobiliário estão em risco de inadimplência. Ele, então, decide apostar contra o mercado, algo nunca feito antes. Suas ações chamam a atenção do corretor Jared Vennet, que passa a oferecer a oportunidade a seus clientes. Juntos, eles fazem fortuna, tirando proveito do colapso econômico.

O Regresso (2015), Alejandro González Iñarritu O filme se passa em 1822 e narra a história de Hugh Glass, um explorador que parte para o oeste americano para ganhar dinheiro como caçador. Atacado por um urso, ele fica seriamente ferido e é abandonado para morrer pelos membros de sua equipe. Resistindo à dor e à traição, Glass permanece vivo e inicia uma árdua jornada para se vingar.

Spotlight (2015), Tom McCarthy A equipe editorial do jornal “Boston Globe”, responsável pelas reportagens especiais, descobre diversos casos de pedofilia praticados por sacerdotes da Igreja Católica. Durante a investigação, os jornalistas percebem que a Igreja de Boston sabia dos crimes, mas os acobertou durante décadas. O filme é baseado em uma história real, que deu origem ao livro de mesmo nome, vencedor do Pulitzer.

Birdman (2014), Alejandro González Iñarritu O filme acompanha a história de Riggan Thomson, um ator que fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Ao se recusar a fazer mais uma sequência do filme, Riggan viu sua fama decair e não recebeu outras oportunidades para atuar. Agora, para retomar sua carreira, ele está montando uma peça para a Broadway. Mas, para que tudo dê certo, ele precisa vencer seu próprio ego.

12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen Baseado em uma história real, o longa narra a incansável luta de Solomon Northup pela sua sobrevivência. Escravo liberto, um dia ele aceita uma proposta de emprego em outra cidade, onde é sequestrado, acorrentado e vendido como escravo. Ao longo de 12 anos, supera humilhações físicas e emocionais para recuperar sua liberdade.

Histórias Cruzadas (2012), Tate Taylor Baseado no livro “A Resposta”, escrito por Kathryn Stockett, o filme conta a história de Skeeter, uma jovem que retorna à sua cidade natal para escrever um livro a partir do ponto de vista das empregadas domésticas, mulheres negras que sofrem preconceitos diariamente e deixaram suas vidas de lado para criarem os filhos da elite branca. Mas, Skeeter também faz parte dessa elite e acaba entrando em conflito com sua família e amigos.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino e Eli Roth Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.

Wall-E (2008), Andrew Stanton Em 2815, a Terra é um lugar tóxico e coberto por lixo, por isso a humanidade deixa o planeta para viver em uma gigantesca nave. Robôs compactadores de lixo são programados para limparem a Terra por cinco anos, até que os humanos possam regressar. Mas, 700 anos se passam e Wall-E é o último robô ainda ativo. Quando a robô Eva chega misteriosamente à Terra, Wall-E se apaixona e decide segui-la.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson Sauron, o Senhor da Escuridão, planeja um grande ataque à cidade de Minas Tirith, fazendo com que o mago Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Para enfrentar Sauron, Aragorn reúne um exército de forças do bem. Enquanto isso, os membros da Sociedade do Anel, cansados e famintos, continuam sua jornada à Montanha da Perdição, onde pretendem destruir o anel.

O Pianista (2003), Roman Polanski O pianista judeu Wladyslaw Szpilman interpreta peças clássicas em uma rádio de Varsóvia até que as primeiras bombas caem sobre a cidade, em 1939. Com o início da 2ª Guerra Mundial, os judeus passam a ser perseguidos e a família de Szpilman é capturada e enviada para os campos de concentração. Ele é o único que consegue fugir e se esconde em prédios abandonados de Varsóvia à espera do fim da guerra.

Garota, Interrompida (1999), James Mangold Em 1967, após uma sessão com um psicanalista que nunca havia visto antes, Susanna Kaysen é diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline, caracterizado por grande instabilidade de humor. Susanna é enviada por sua família para um hospital psiquiátrico, onde fica internada por dois anos. Lá, ela conhece garotas que possuem outros transtornos psicológicos e faz amizade com Lisa Rowe, uma sociopata que manipula todos a sua volta.