Os 10 melhores filmes de 2019, até agora

Vingadores: Ultimato, Anthony e Joe Russo

Após o vilão Thanos juntar as seis Joias do Universo e dizimar metade da população mundial, os Vingadores estão sofrendo com a perda de seus amigos e entes queridos. Com o mundo em crise, o Homem-Formiga resolve reunir os super-heróis sobreviventes. Juntos, eles viajam pelas dimensões do tempo, mudando o desfecho dos eventos passados para impedir que Thanos consiga roubar as Joias do Universo.